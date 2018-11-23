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В Москве задержали бывшего начальника ЦСКА Михаила Барышева

Зал судебных заседаний, архивное фото

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В Москве задержан бывший начальник ЦСКА Михаил Барышев, также возглавлявший Главное управление по работе с личным составом Министерства обороны России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свои источники.

По словам одного из собеседников агентства, Барышева задержали на 48 часов. Полицейские пришли к нему домой. Другой источник заявил, что задержание связано с делом о хищениях в ЦСКА, в которых обвиняют подчиненных Барышева.

По данным собеседника ТАСС, правоохранительные органы заинтересовались Михаилом Барышевым в связи с проведением Всемирных военных игр в Сочи в 2017 году и другой его деятельностью на посту главы ЦСКА.

С военной службы Барышева ранее уволили, сообщает ТАСС.

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