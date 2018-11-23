"Гибельная работа". Соцсети о смерти главы военной разведки Игоря Коробова

22 ноября в возрасте 62 лет умер глава российской военной разведки Игорь Коробов. СМИ сообщили, что причиной смерти стала тяжелая продолжительная болезнь, подробностей официальные источники не разглашали. Слухи и домыслы были неизбежны – особенно если учесть, что предыдущий глава ведомства Игорь Сергун умер всего два года назад, и к тому же Главное управление Генштаба Вооруженных сил России, ранее известное как ГРУ, в последнее время оказалось в центре сразу нескольких крупных скандалов.

Федор Крашенинников

Второй подряд начальник гру скоропостижно того-с.

Наталья Геворкян

Ничего себе смертность среди начальников ГРУ -- один был 1957 года, этот 1956. Нехорошее место.

Николай Подосокорский

Опасная работа. Его предшественник Игорь Сергун, на время руководства которого выпало присоединение Крыма, тоже умер на посту - по официальным данным, находясь в доме отдыха ФСБ (по данным американской частной разведывательно-аналитической компании Stratfor, он погиб в Ливане).

Иван Курилла

Начальник разведки - более опасная должность, чем рядовой нелегал.

Алексей Захаров

В довоенное время должность начальника военной разведки была, возможно, самой гиблой из всех. С 1937 по 1941 было расстреляно шесть человек, занимавших эту должность.

Авраам Шмулевич

У журналистов короткая память. Все забыли об ещё одной смерти, 2010 года, а я о ней писал тогда. В конце августа 2010 в Сирии скончался заместитель начальника Главного разведывательного управления (ГРУ) РФ, бывший руководитель российской военной разведки на Кавказе генерал-майор Юрий Иванов. По официальной версии российских СМИ, он случайно утонул на отдыхе в Сирии. По другим данным - был убит.

Виктор Шендерович

Есть версия, что он умер своей смертью. Но не будем спешить с голословными утверждениями.

Илья Вайцман

<почесав в затылке> ...почему-то мне кажется, что это те самые "оргвыводы" в отношении руководства оскандалившейся конторы, которых все ждали после позорного вояжа Мишкина с Чепигой в Солсбери. Не сочтите меня конспирологом, но такой способ "увольнения на тот свет без увольнения со службы" вполне себе в стиле путинской братвы - руководителя ГРУ за безумные косяки наказали примерно, но со стороны все чинно-благородно. И похороны с почестями.

...хотя, конечно, мне докажут, что "он давно и тяжело болел", да.

Илья Жегулев

Есть Моссад, который прославился на весь мир мощными и довольно жёсткими успешными операциями. А есть ГРУ, который как в Очень страшном кино или что там еще тупое комедийное, пытается делать как Моссад, а получается чудовищная пародия. Все эти мистеры Бины, не перевернувшие Черногорию, недоотравившие Скрипалей, приехавшие убивать Яндарбиева на взятом в прокате автофургоне, где попали просто на все камеры и тут же их взяли. Все бы было бы смешно, если бы не было так трагично. Во-первых они конечно неудачники, но они убийцы. Бессмысленные и жестокие. Во-вторых, судя по последним новостям, на пенсию руководители ГРУ не уходят, а сразу скоропостижно умирают. Возможно Коэны снимут про это когда-нибудь фильм.

​Иван Яковина

Я писал, что после череды провалов его должны уволить, но это как-то уж слишком...

Сергей Канев

Умер очередной глава ГРУ Игорь Коробов. Прежний, Игорь Сергун, скоропостижно скончался два года назад. Жаль, могли бы много рассказать про отравление Скрипалей. Надеюсь, у Чепиги (Боширов) и Мишкина (Петров) со здоровьем все в порядке.

Другие призывают не увлекаться конспирологическими версиями.

Сергей Сумленный

62 года - обычный возраст смерти мужчины в России.

Александр Морозов

Вчера умер начальник главного управления Генштаба. Но я его не знал. И в тот же день 89-летний Джеймс Биллингтон. Я видел его, когда он в 1989 году приезжал в Москву.

Жизнь людей - если обобщить то, что я вижу в ленте - протекает так: люди рождаются, болеют, собирают деньги на что-то и умирают.

​Леонид Невзлин

Преждевременная смерть молодого по нынешним меркам генерала вызывает несколько вопросов.

Я не сторонник теорий заговора, таких как:

1. Он слишком много знал....

2. Он наказан за провалы...

Мои вопросы такие:

1. Неужели медицина в России провалена настолько, что не может обеспечить раннюю диагностику и своевременное лечение руководителей такого уровня?

2. Не является ли причиной онкологии то, что на такие должности, как руководитель ГРУ назначают некомпетентных руководителей, которые живут а постоянном стрессе от неумения выполнять порученную работу и постоянных ошибок и провалов?

3. Существует ли вообще такой профессионал, чтобы решать традиционные задачи военной разведки,и, одновременно новые, такие как координация многотысячных структур хакеров, фабрик троллей, ЧВК, и многих других?

Комментаторы "патриотичные" сетуют на давление Запада и возмущаются "пляской на костях".

​Сергей Марков

Умер руководитель военной разведки России Коробов. Бывшего и судя по всему будущего ГРУ. Предыдущий умер еще в 2016 году. Сейчас будет много спекуляций на эту тему. Но никто ничего не знает. И не узнает. Потому что при Путине утечек нет.

Западники обвиняют ГРУ в отравлении Скрипалей и проведении кибератак. Про Скрипалей врут. А кибератаками занимаются все спецслужбы мира. Потому что западники отказываются подписывать договор о мерах доверия в киберпространстве. Потому что уверены в своем доминировании. ГРУ является одной из организаций, против которой ведется активная информационная кампания по демонизации.

О том, как коммуникационные стратегии Кремля способствуют появлению теорий заговора, пишет Олег Кашин (полная версия - для подписчиков Republic):

В новостях о смерти генерала Коробова обязательно пишут, что его предшественник Игорь Сергун умер два года назад при загадочных обстоятельствах – то ли в Подмосковье, то ли в Ливане; в том, что люди на одной и той же должности умирают один за другим, в принципе нет ничего таинственного – вспомните хотя бы Андропова и Черненко, – но безнадежно скандальная репутация ГРУ располагает к самым диким догадкам, тем более что, помимо прочего, начальник ГРУ – это по умолчанию человек, который слишком много знает, то есть заведомая группа риска, и российским патриотам не стоит обижаться на заголовки типа «Главу ГРУ убили за провал со Скрипалем» – все посмертные спекуляции, которых, очевидно, будет еще много, были запрограммированы еще при жизни Коробова медийным и политическим поведением официальной Москвы в деле Скрипалей и в сопутствующих ему сюжетах вроде истории со взломом компьютеров ОЗХО в Гааге (это туда, как считается, летал разведчик с чеком за такси). <...>

Игорь Коробов, – вероятно, действительно заслуженный офицер и человек, – в последний год своей жизни стал заложником этой безумной международной политической игры, в которой именно Россия зачем-то ведет себя так, чтобы приобрести всемирно признанный имидж международного злодея-беспредельщика. Люди, которые скорбят по Игорю Коробову – его сослуживцы, друзья, родственники, – наверняка недовольны тем, как полощет сейчас его имя мировая пресса, но ответственность за это полоскание несут те, кто придумал именно такую линию поведения официальной Москвы, когда самым надежным источником информации про ГРУ стали Bellingcat и сайт «Инсайдер», и когда любая официальная позиция российского государства оказывается продолжением кривляния «Петрова и Боширова».

Исполняющим обязанности главы ГРУ назначен тезка двух предыдущих начальников, Игорь Костюков.

Рыбарь

Не знакомые с ситуацией в стенах «Аквариума» будут злословить, пировать на костях и говорить про агентов Ми-6, которые, в отличие, от Петрова с Бошировым, смогли и не попались.

Будут предвкушать кадровую чехарду в стенах ГУ, хаос и неразбериху.

Коробов просил Верховного об отставке ещё в начале года, на что получил настойчивое пожелание потерпеть до выборов. Уже в мае на нем не было лица, но он держался. До последнего, так и не уйдя на пенсию.

Неразберихи в ГУ никакой не будет - всеми делами давно уже занимается Костюков, который на достаточно хорошем счету и держит марку, несмотря на всяких там Скрипалей. Его работой довольны.

Наследство действительно непростое: Скотленд-Ярд только что обнародовал новые видео с Петровым и Бошировым, снятые камерами наружного наблюдения в день отравления Скрипалей. Кроме того, британская полиция опубликовала новые изображения флакона, в котором провозили «Новичок» - теперь стало понятно, как именно он был устроен. Представитель МИД России назвала эти новые улики «"свидетельствами" неизвестно чего».

Мария Захарова

Утро в сердце Италии стало не римским, а солсберецким. «Прокомментируйте очередное расследование!» - неслось в трубку телефона.

И вот, насладилась тремя короткометражными документальными фильмами о городской инфраструктуре Солсбери и двумя фотографиями незатейливой пластиковой продукции. Новые «свидетельства» неизвестно чего, предоставленные мировой общественности подставной конторой Bellingcat и ее российским зеркалом, шокируют. Я уже не задаю риторических вопросов. Я утверждаю - да, вот так примитивно правительство госпожи Мэй перебивает повестку Brexit и обсуждение собственной отставки. Слишком банально? Ну, как умеют.

Прокремлевские блогеры в ответ на свежую порцию доказательств традиционно требуют "предъявить Скрипалей".

Мышь в овощном

Британские СМИ вытащили наружу какого-то местного копа, у которого пришлось дезинфицировать путём уничтожения все его имущество, ненароком зараженное притащенным домой из скрипалевого жилища "новичком".



Вывешены новые кадры путешествия по Солсбери наших звёзд разговорного жанра Тарапуньки и Штепселя, типа наглядно подтверждающие их убийственные намерения.



При этом вопрос о том, где, блин, вообще эти самые Скрипали, как игнорировался всеми приличными изданиями всё прошедшее время, так и продолжает игнорироваться.



Занятный феномен, конечно.



Свобода слова - это рабство слова!

Из противоположного лагеря предлагают для начала показать публике Мишкина с Чепигой - и заодно их двойников.

Алексей Ковалев

А вы посадите в студии RT четырёх человек — Петрова, Боширова, Чепигу и Мишкина. И пусть первые скажут — мы простые предприниматели, ездили смотреть на шпиль, а вот этих двух граждан зазря оклеветали, они не мы. И все вопросы сразу отпадут.