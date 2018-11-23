Полиция Лондона показала новые видео с "Петровым и Бошировым"

Британская полиция на своем сайте опубликовала три видеозаписи, относящиеся к расследованию дела об отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.В пресс-релизе Скотленд-Ярда утверждается, что видео были сделаны 4 марта, в день покушения на Скрипалей.

На кадрах двое мужчин, которых британские власти идентифицировали как Александра Петрова и Руслана Боширова, проходят через турникеты на железнодорожном вокзале в Солсбери, а также ходят по улицам этого английского города.

Восстанавливая события 4 марта в хронологическом порядке, полиция рассказала, что сначала подозреваемые прибыли на вокзал Солсбери около 11:48. Через 10 минут камеры видеонаблюдения зафиксировали их у заправки на Уилтон-Роуд, которая находится рядом с домом Скрипаля. На третьем видео примерно в 13:00 Петров и Боширов идут по мосту на Фишертон-стрит, прежде чем вернуться на вокзал и отправиться обратно в Хитроу, откуда они вылетят в Москву той же ночью, заявили в Скотленд-Ярде.

Полиция также опубликовала фотографии поддельного флакона духов, в котором, как утверждают правоохранительные органы, отравляющее вещество провезли в Великобританию.

Нервно-паралитического вещества, оставшегося во флаконе, хватило бы для того, чтобы отравить еще несколько тысяч человек, заявил в интервью Би-би-си руководитель расследования отравления Скрипалей, офицер полиции Дин Хейдон. Он также продемонстрировал точную копию флакона с отравляющим веществом. Речь идет контрафактной бутылочке с этикеткой Nina Ricci. У нее был запаянный колпачок, который и содержал отравляющее вещество "Новичок". Нападавшие вскрыли контейнер, вставили дозатор, а затем сверху поместили разбрызгиватель, рассказал полицейский. Метод, которым яд нанесли на ручку входной двери дома Скрипаля, был абсолютно безрассудным, добавил Хейдон. Именно это,скорее всего, стало причиной отравления сержанта полиции Ника Бейли, который первым осматривал дом Скрипалей. Вещество уже было на его руке, когда он вошёл в помещение в защитной одежде.

Позже в июне этот флакон подобрал в парке Солсбери Чарли Роули и подарил его своей подруге Дон Стерджесс, полагая, что это духи. Обоих госпитализировали, но Стерджесс врачи не смогли спасти.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери 4 марта с помощью нервно-паралитического вещества "Новичок", разработка которого велась в Советском Союзе. Лондон обвиняет российское руководство в организации отравлении Скрипалей. По данным следствия , покушение совершили агенты российской военной разведки Александр Петров и Руслан Боширов. При этом в Лондоне подчеркнули, что настоящие имена подозреваемых могут отличаться от тех, которые приведены в их паспортах.

Расследовательская группа Bellingcat утверждает, что настоящее имя Александра Петрова – Александр Мишкин. Он является сотрудником российской военной разведки. Руслан Боширов, как утверждается, – российский разведчик Анатолий Чепига.

Москва обвинения отвергает.