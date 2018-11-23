Иркутск: госцентр по борьбе со СПИДом купил айфон за 123 тыс. рублей

Государственный центр по борьбе со СПИДом в Иркутской области купил iPhone XS Max за 123 тысячи рублей. Материал на сайте госзакупок обнаружило издание Cnews.ru.

Это в полтора раза дороже одного среднестатистического годового курса лечения от ВИЧ/СПИД, которая составляет 83 тысячи рублей, отмечает издание.

Глава иркутского центра Юлия Плотникова пояснила, что айфон из объёмом памяти 512 ГБ приобретен "исключительно в рабочих целях". На покупку смартфона потратили деньги, выделенные Фондом Элтона Джона по борьбе со СПИД.

По её словам, смартфон купили для работы по международному проекту по вовлечению и удержанию на противотуберкулезной и ВИЧ-терапии представителей ключевых групп (гомосексуалов, наркоманов и проституток) в том числе через специальное приложение. Оно обеспечивает непрерывный контакт врача и пациента, а также удаленный доступ к базе данных пациентов, уточнили сотрудники центра. Правда, не известно к какой. В будущем для пациентов центра также приобретут смартфоны на средства Фонда Элтона Джона, пообещала Плотникова.

В Иркутской области объявлена эпидемия ВИЧ. В 2018 году диагноз ВИЧ был у более чем у 28 тысяч жителей региона. В Иркутске заражён каждый 50-й горожанин. Ежегодно Центр по борьбе со СПИДом получает из бюджета региона несколько сотен миллионов рублей. Однако в СМИ периодически сообщается о перебоях с лекарствами для ВИЧ-инфицированных и больных СПМДом в регионе.