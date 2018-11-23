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В Москве у киноцентра "Соловей" задержан Сергей Митрохин

Киноцентр "Соловей" на Красной Пресне, ноябрь 2018

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В Москве полицейские задержали бывшего главу городского отделения партии "Яблоко" Сергея Митрохина. Это произошло, когда политик проводил общественную инспекцию кинотеатра "Соловей" на Дружинниковской улице.

Портал "ОВД-Инфо" сообщает, что Митрохина задерживали сотрудники второго оперативного полка полиции. Что послужило причиной, не уточняется.

Ранее сообщалось, что один из крупнейших в Восточной Европе киноцентров "Соловей" собираются снести и построить на его месте жилой комплекс. Это вызвало широкий общественный резонанс.

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