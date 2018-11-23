Порошенко: Вселенский патриархат утвердит для УПЦ Томос в конце ноября

Синод Вселенского патриархата утвердит Томос для поместной Украинской православной церкви за заседании с 27 по 29 ноября, заявил президент Украины Петр Порошенко. Об этом сообщает Укринформ. В декабре пройдет первый в истории Собор Украинской автокефальной православной церкви, сказал глава государства.

Заявление Порошенко пока не подтверждается информацией из иных источников. Ранее сообщалось, что Томос о независимости украинской церкви получит новый глава украинской церкви, которого должен избрать объединительный собор из числа архиереев Украинской православной церкви Киевского патриархата.

11 октября Вселенский патриархат решил предоставить автокефалию УПЦ и отменить присоединение Киевской митрополии к Русской церкви, произошедшее в 1686 году. В знак протеста РПЦ разорвала отношения с Константинопольской церковью.

Высокопоставленный представитель Константинопольского (Вселенского) патриархата архиепископ Телмисский Иов заявил, что церковь Московского патриархата с юридической точки зрения более не присутствует на Украине, а все украинские священнослужители должны подчиняться Вселенскому патриарху. 3 ноября Порошенко и Вселенский Патриарх Варфоломей подписали в Стамбуле соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Константинопольской церковью.

На Украине сейчас действуют несколько православных религиозных организаций. Крупнейшие из них – Украинская православная церковь (Московского патриархата), Украинская православная церковь (Киевского патриархата) и Украинская автокефальная православная церковь. Президент Украины Петр Порошенко и Верховная рада ранее обратились к Константинопольскому (Вселенскому) патриарху Варфоломею с просьбой содействовать созданию единой автокефальной украинской православной церкви. Против такого шага резко выступает Русская православная церковь, которая пригрозила разорвать связи с Константинополем и уже сейчас перестала упоминать Вселенского патриарха на богослужениях.