"Высшая мера". Эфир в 18.05

Машина времени, или Короткая пьеса об убийстве. Может ли быть оправдано ли внесудебное убийство высокими идейными мотивами? Коллизия героев Брехта как основная тема ХХ века и вечная трагедия человечества. Коммунистическая идея и тоталитарные практики: можно ли отделить одно от другого в обозримой истории? Есть ли иной путь, кроме уничтожения себе подобных, при разрушении старого мира и строительстве нового?

Кантата Ханса Эйслера по пьесе Бертольда Брехта “Высшая мера” и представление в театральном Центре имени Мейерхольда при поддержке Гете-института и Фонда Розы Люксембург. Пьеса в контексте своего времени, ХХ века и современной политической проблематики: за что критиковал Брехта товарищи-марксисты и почему он запретил ее ставить? “Высшая мера” (“Мероприятие” в немецкой версии) как предшественница сталинских процессов 30-х годов. Спектакль в ЦиМ: историческая реконструкция или актуальная драма? Предельная драматургия страшного сна: существует ли другая возможность?

Говорят режиссер спектакля Фабиане Кемманн, театроведы Владимир Колязин, Елена Ковальская (арт-директор ЦиМ), Ольга Федянина (консультант спектакля), критики Алена Солнцева, Вероника Хлебникова. Обсуждают философ Олег Никифоров и писатель Ксения Голубович.

В видеотрансляции в воскресенье и понедельник в 18.05

Ведет программу Елена Фанайлова