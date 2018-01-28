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Театр и Гулаг одной актрисы.

Афиша выставки

О трагической судьбе любимой актрисы Бертольда Брехта – с авторами выставки “Театр жизни Каролы Неер”

Немецкие левые интеллектуалы между Гитлером и Сталиным: как успешная актриса, звезда “Трехгрошовой оперы”, политического кабаре и одна из “икон стиля” Берлина 20-х стала заключенной советских лагерей? Веймарская республика и ее политические ошибки. Битва между фашистами и коммунистами в Германии заканчивается для последних тюрьмой и эмиграцией в Советский Союз. Карола Неер, единственная женщина в списке протестующих против гитлеровских аннексий, любовница Брехта, жена коммуниста, пленница ГУЛАГа.

В знак солидарности с Кириллом Серебренниковым. Выставка “Театр жизни Каролы Неер” в Обществе Мемориал при поддержке Гете-института, фондов Генриха Бёлля и Фридриха Науманна, Дома литературы (Берлин) проходит до июня 2018.

Ирина Щербакова, историк-германист, куратор выставки, руководитель образовательных программ Международного Мемориала; Василий Кузнецов, руководитель культурных программ в регионах России, Гёте-институт; Кирилл Асс, архитектор выставки; Анна Булгакова, режиссер, соавтор фильмов, представленных на выставке.

Ведет программу Елена Фанайлова

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