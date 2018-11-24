Житель Омска в знак протеста поджег вход в здание мэрии

В Омске местный житель в пятницу из-за несогласия с политической ситуацией в России в знак протеста поджёг вход в городскую мэрию. Как сообщает сайт "СуперОмск", сначала молодой человек пытался попасть в здание администрации, но его не пустили. Тогда он вышел на улицу, облил входную дверь горючей жидкостью и поджег.

Убегая с места происшествия, он выронил паспорт, что позволило быстро его найти и задержать. Поджигателем оказался уроженец казахстанского города Темиртау 1992 года рождения. Он признал свою вину и заявил, что сделал это из-за несогласия с политической системой России. Сейчас решается вопрос о мере пресечения для него. В областном управлении МВД сообщили, что возбуждены уголовные дела по трем статьям - о хулиганстве, вандализме и умышленном уничтожении имущества.



Пламя на входе в мэрию удалось быстро потушить. В результате поджога никто не пострадал, повреждено лишь лакокрасочное покрытие двери.