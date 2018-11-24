Танцевальная группа начала петь про политику. Её концерты срывает полиция

В пятницу в Казани музыкальная группа IC3PEAK за день сменила три площадки для проведения концерта из-за давления полиции. Третий концерт пришлось отменить через 40 минут из-за появления полицейских и сотрудников МЧС. До этого в четверг правоохранительные органы сорвали выступление группы в Нижнем Новгороде. Проблемы с организацией концерта есть теперь в Воронеже, Краснодаре, Ижевске и Саратове. В этом году танцевальная группа начала петь песни на русском языке и затрагивать социальные темы.

О срыве выступления в Казани “Медиазоне” рассказал менеджер музыкантов Олег Митрофанов. Две площадки отказали группе уже после согласования концерта, выступление состоялось на третьей. Через 20 минут туда пришли полицейские и сотрудники МЧС, концерт пришлось отменить.

Как сообщили казанскому изданию "Бизнес-онлайн" в пресс-службе МВД Татарстана, полиция прекратила концерт из-за сообщения о заложенной в клубе бомбе.

22 ноября аналогичная ситуация со срывом концерта у группы произошла в Нижнем Новгороде. Им также пришлось сменить три площадки, пишет “Медиазона”.

Московский дуэт IC3PEAK играет танцевальную электронику. Сначала они пели на английском, но в прошлом году перешли на русский, а в этом — выпустили альбом “Сказка”, где появились песни на социальные темы, — рассказывает “Медуза”.

Например, в тексте песни "Смерти больше нет" есть строчки “Вместе с другими тебя скрутят на площади”, намекающие на уличные протесты в России, “Я теперь готова ко всему на свете//Я отсидела свой срок в интернете”, упоминающие события с применением антиэкстремистского законодательства в России и “Выхожу на улицу гладить кота // А его переезжает тачка мента”.

В клипе на песню солистка поливает себя бензином у здания правительства в Москве и поет, сидя на шее у омоновца на фоне здания ФСБ на Лубянке.

Представитель группы рассказал “Медузе”, что чиновники или правоохранительные органы не связывались с группой и не объясняли происходящее. Однако сотрудник казанского бара, где был отменён концерт, упоминал, что к музыкантам существуют претензии из-за того, что они поют про “суицид и экстремизм”.

По словам музыкантов, им известно о том, что административное давление оказывается также на организаторов концертов группы Воронеже, Краснодаре, Ижевске и Саратове.

В ноябре полиция сорвала несколько выступлений другого музыканта — Хаски

В четверг суд в Краснодаре арестовал рэп-исполнителя на 12 суток. Его признали виновным в совершении мелкого хулиганства. Правоохранительные органы в Краснодаре сорвали его концерт, музыкант вышел на улицу к поклонникам и исполнил для них песню, стоя на крыше припаркованного автомобиля.

Ранее правоохранительные органы сорвали выступление музыканта в Ростове-на-Дону и Тольятти.