Суд в Краснодаре арестовал рэпера Хаски на 12 суток

Суд в Краснодаре арестовал на 12 суток российского рэпера Дмитрия Кузнецова известного под псевдонимом Хаски. Его признали виновным в совершении мелкого хулиганства. Исполнитель на заседании суда попросил освободить его из-под стражи, сославшись, что он – единственный кормилец в семье.

Вечером 21 ноября Хаски задержала полиция в Краснодаре. Правоохранительные органы сорвали его концерт. Музыканта обвиняют в призывах к суициду, экстремизму и пропаганде употребления наркотиков.​

В Краснодаре исполнителю предъявили обвинения по нескольким административным статьям. Его обвинили в мелком хулиганстве, сопряжённом с неповиновением законным требованиям полицейского, в незаконной организации массового пребывания граждан в общественных местах и в отказе от медицинского освидетельствования. По каждому из этих обвинений ему грозит до 15 суток ареста. Суд назначен на четверг.

17 ноября стало известно, что видеосервис YouTube заблокировал для российских пользователей клип Хаски "Иуда". При попытке просмотреть видео с российских IP-адресов отображается надпись: "Этот контент заблокирован в домене вашей страны по требованию государственных органов".