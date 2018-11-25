В Будапеште прошел митинг в поддержку университета Сороса

В Будапеште 24 ноября прошел митинг в поддержку Центрально-Европейского университета (ЦЕУ), основанного американским меценатом Джорджем Соросом. Тысячи протестующих, среди которых были студенты из разных учебных заведений, потребовали от венгерского правительства Виктора Орбана обеспечить университету условия для дальнейшей работы в стране после 1 декабря. Об этом сообщает Reuters.

Недавно принятый в Венгрии закон обязывает все иностранные высшие учебные заведения иметь кампусы в стране, где они были основаны. Критики считают это законодательство направленным специально против ЦЕУ: он действует только в Будапеште и не имеет отделений в других странах. По этой причине руководство университета решило перенести его деятельность в Вену, поскольку уже в следующем месяце ЦЕУ попадет под законодательные ограничения.

Ранее в этом месяце венгерские власти отказались пойти на уступки университету Сороса. В настоящее время в Венгрии учатся и работают более 3,5 тысяч выпускников этого образовательного учреждения.

Правительство Орбана обвиняет Джорджа Сороса в заговоре с целью уничтожения европейской цивилизации. Венгерские власти считают его ответственным за вмешательство во внутренние дела страны, поддержку оппозиции и миграционные потоки в Европу. Сорос называет поддержку беженцев гуманитарной миссией.

В сентябре депутаты Европарламента одобрили санкции в отношении Венгрии за нарушение принципов разделения властей, ущемление политических свобод, а также коррупцию. Теперь Совету Евросоюза предстоит решить, будет ли в отношении Венгрии введена штрафная процедура в соответствии с Договором о Европейском союзе.