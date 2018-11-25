Обострение в Алеппо: обвинения в химической атаке и авиаудары

Территории, находящиеся под контролем вооруженной сирийской оппозиции в окрестностях Алеппо, подверглись в воскресенье авиаударам. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на базирующийся в Британии Сирийский центр мониторинга прав человека. Бомбардировки стали первыми после заключения в сентябре российско-турецкого соглашения, утверждают правозащитники.

Удары нанесены сразу после того, как в воскресенье Минобороны России обвинило вооруженную оппозицию в Сирии в химической атаке на жилые кварталы города Алеппо. Как заявил в воскресенье представитель российского военного ведомства, химическое поражение после обстрела получили 46 человек, в том числе 8 детей. Сирийские государственные СМИ называют цифру в 107 пострадавших. Утверждается, что у них симптомы отравления хлором.

Сирийский центр мониторинга прав человека подтверждает, что при обстреле Алеппо пострадали не менее 32 мирных жителей. По данным организации, у некоторых из них действительно наблюдались проблемы с дыханием.

Вооруженная оппозиция заявила, что не располагает химоружием и средствами его производства. Там назвали обвинения Москвы и Дамаска "ложью", призванной открыть путь для наступления на занимаемые оппозицией районы.

По данным ООН, в ходе войны в Сирии не раз применялось химическое оружие. Как установили эксперты, в подавляющем большинстве случаев его применяли войска президента Башара Асада, а не его противники.

США дважды за последние два года наносили удары по инфраструктуре сирийского правительства из-за предполагаемых химических атак. Пентагон в этом году пригрозил сделать это в третий раз, если войска президента Сирии Башара Асада применят химоружие при наступлении на Идлиб. В это же время Москва неоднократно заявляла о якобы готовящейся провокации с химическими оружием со стороны вооруженной оппозиции. Вскоре после угроз Вашингтона Турция и Россия заключили соглашение, которое остановило операцию Москвы, Тегерана и Дамаска в Идлибе, где располагаются десятки тысяч бойцов вооруженной оппозиции.

Эта провинция с населением три миллиона человек считается последним крупным оплотом противников Асада. Анкара, западные страны и ООН выступали категорически против попытки штурма Идлиба из-за опасений масштабной гуманитарной катастрофы и очередного потока мигрантов.

Удары в воскресенье нанесены по позициям недалеко от линии разграничения сторон, где, по условиям соглашения Москвы и Анкары, должна быть организована буферная зона.