В Алеппо много людей пострадало, возможно, от химической атаки

По данным сирийских государственных СМИ и наблюдателей, в Алеппо госпитализированы приблизительно 100 человек с жалобами на проблемы с дыханием.

Сирийский центр мониторинга нарушений прав человека сообщил, что медицинская помощь оказана около сотни пострадавшим. Из них три десятка находятся в больницах.

Россия, главный союзник президента Сирии Башара Асада, заявила в воскресенье, что, по ее данным, повстанцы выпустили ракеты с хлором. Минобороны России сообщило, что в ответ на это российские военные нанесли воздушные удары по сирийским повстанцам.

Информагентство ТАСС приводит слова представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова о том, что удары нанесли российские военные самолеты.

"В результате авиаударов все цели боевиков уничтожены", – добавил Конашенков.

Сирийское государственное информагентство SANA заявило в воскресенье, что 107 человек в Алеппо получили ранения после того, как боевики в Идлибе обстреляли этот район снарядами, вероятно, содержащими хлор.

Представители повстанцев, однако, отвергают эти обвинения и утверждают, что они сфабрикованы сирийскими властями.

"Фронт национального освобождения отрицает утверждения преступного, лживого режима о том, что революционеры нанесли удар по городу Алеппо с применением ракет и особенно ракет, содержащих хлор", – заявили повстанцы в воскресенье.

МИД Сирии в воскресенье призвал Совет Безопасности ООН принять меры против тех, кто нанес эти удары. Министерство заявило, что сирийское правительство "призывает Совет Безопасности немедленно и решительно осудить эти террористические преступления... [и принять] сдерживающие, карательные меры против действий и режимов, поддерживающих и финансирующих терроризм".

Глава Синдиката врачей Алеппо Заир Баталь заявил Reuters: "Мы не знаем, что это были за газы, но подозреваем, что речь идет о хлоре, и лечили пациентов исходя из этого на основе симптомов".

Кроме трудностей с дыханием симптомы включали воспаление глаз, озноб и обмороки. Об этом сообщил "Голос Америки".

Запад неоднократно обвинял Дамаск в применении химического оружия, однако сирийские власти неизменно отвергали эти обвинения.