Российские пограничники обстреляли корабли военного флота Украины

Российский спецназ захватил два катера и буксир из состава корабельной группы Военно-морских сил Украины. По информации пресс-центра командования ВМС Украины, малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь" были поражены огнём противника и потеряли ход. По предварительной информации, ранены два украинских военных моряка.

В связи с этими событиями вечером 25 ноября ожидается заседание Военного кабинета под руководством президента Украины Петра Порошенко, - сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко. Об этом информирует корреспондент Радио Свобода Владимир Ивахненко.

По данным источников в Минобороны Украины, Россия захватила все три корабля ВМС Украины.

Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко заявил, что Украина обратится в Совет безопасности ООН в связи с агрессией российских пограничных кораблей в отношении группы украинских судов в Чёрном и Азовском морях.

В Киеве ряд политиков, в частности, бывший министр обороны Анатолий Гриценко, призываю созвать экстренное заседание Совета национальной безопасности и обороны в связи с агрессивными действиями РФ и обострением обстановки в акватории Азовском моря и Керченском проливе.

Ранее в ВМС Украины опровергли сообщение крымского ресурса Kerch.com.ru" о том, что группа украинских судов, длительное время ожидающая разрешения на прохождение по Керчь-Еникальскому каналу и атакованная утром российскими пограничными катерами прошла под аркой Керченского моста.