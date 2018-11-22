Верховная Рада приняла в первом чтении поправки о курсе в ЕС и НАТО

Верховная Рада в первом чтении поддержала президентский законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины, согласно которому в основном законе закрепляется курс страны в Евросоюз и НАТО. За это решение при необходимом минимуме в 226 голосов проголосовало 311 депутатов, то есть конституционное большинство.

Во время рассмотрения этого вопроса в Верховную Раду прибыл президент страны Петр Порошенко. Выступая с парламентской трибуны он заявил заявил, что, будь Украина членов Североатлантического союза, Россия не решилась бы аннексировать Крым и развязать конфликт в Донбассе. Глава государства также подчеркнул: " Россия как страна-агрессор не имеет и не будет иметь права вето на вступление Украины ни в НАТО, ни в Европейский Союз. Это суверенное право Украины как страны, которая уверенно идет своим путем".

Накануне Конституционный суд обнародовал решение о соотвествии законопроекта касательно европейской и евроатлантической интеграции Основному закону. Теперь для закрепления в Конституции стремления Украины к членству в ЕС и НАТО депутаты должны будут поддержать этот документ конституционным большинством во втором чтении на следующий сессии парламента в 2019 году.

Таким образом, власти хотят гарантировать неизменность внешнеполитического курса Украины после будущих президентских и парламентских выборов. Очередные выборы главы государства и Верховной Рады ожидаются соответсвенно в конце марта и октября 2019 года.

Как свидетельствуют результаты недавнего опроса трех социологических компаний, за последние два года уровень поддержки вступления Украины как в Евросоюз, так и НАТО несколько снизился. Сейчас лишь 40% опрошенных украинцев выступают за вступление в Североатлантический альянс, против - 36%. За присоединение Украины к ЕС выступает половина респондентов, не согласны с таким выбором - 30%.