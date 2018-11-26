Два из трех российских спутников "Ресурс-П" вышли из строя до срока

Два из трех спутников "Ресурс-П" российской гражданской орбитальной группировки сломались. Оба аппарата не отработали положенных пяти лет из-за критических проблем, появившихся уже после их запуска. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Три спутника группы отправили в космос с июня 2013 года по март 2016-го для работы в интересах Роскосмоса, министерств сельского хозяйства, природы и МЧС, а также Росреестра, Росгидромета и Росрыболовства. Близкий к министерству обороны России собеседник издания сообщил, что спутники использовались и в военных целях — в частности, для съемки местности в Сирии.

Один из спутников отработал после запуска всего пять месяцев, второй - меньше половины срока из-за проблемы с терморегулированием и вычислительной системой. После нескольких попыток устранить их, аппарат был окончательно выведен из состава группировки.Оставшийся спутник дистанционного зондирования Земли продолжает работать, хотя гарантийный срок его эксплуатации истёк.

Следующие аппараты данного типа планируется изготовить лишь в 2019–2020 годах. Цена изготовления одного спутника — более 5 миллиардов рублей.

Официальный комментарий производителя спутников ракетно-космического центра "Прогресс""Коммерсанту" получить не удалось.