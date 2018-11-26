Андрей Десницкий:



Я категорически против войны России с Украиной.

Как гражданин России я практически не могу повлиять на политику моей страны, увы. Но я хотя бы могу не молчать.

Я против войны.

А вы?

Александр Кынев:

Всё печально и предсказуемо - когда рейтинги падают, ничего другого кроме отвлекающей внимание внешнеполитической эскалации, власти похоже придумать не могут (все другое пока помогает плохо). Собственно об этом я писал несколько месяцев назад по поводу того, что будет делать власть. При этом тушить пожар другим пожаром крайне опасно - в результате ущерба будет много больше. Причём тут интерес властей России и Украины совпадает, а ущерб понесут все

Платон Беседин:

Украинские корабли в Азовском море… Военное положение от Порошенко…

Сейчас много всего написали. И ещё больше напишут. Схохмят и спрогнозируют.

Я скажу лишь о том, что мне видится главным.

Когда вы спрашиваете, будет ли война, то должны понимать, что она уже идёт. Самая гадкая и чудовищная война – своих со своими, родных с родными. И нет ничего страшнее для русской цивилизации, для России и Украины, чем конфликт между ними. Наши враги уже выиграли, потому что сначала они разделили, а после стравили две части одного, казалось бы, неделимого целого. Что может быть страшнее? И что может быть беспощаднее? Подлецы - те, кто призывает к войне, сотрясая угрозами.

Мы уже в войне. Живём в ней, варимся, тупеем, исходим криками. А нас готовят к войне ещё более масштабной. И, судя по тому, как реагируют люди на последние события, она вполне может начаться.

Вот только победителей в ней не будет. Потому что в ней изначально все проиграли. Как проигрывают и страдают дети, когда два родителя расходятся в разные стороны, злословя и ненавидя друг друга.

Страшное уже произошло. Мы разделены не только по границам, настроениям, но и по глупости, ненависти. Линия разделения проходит через наши сердца.

Россия и Украина – нам быть вместе. Или не быть вообще. Второе – то, что виделось мне много лет назад в кошмарах – теперь всё более возможно.

"Не предавайся греху и не будь безумен; ибо зачем тебе умирать не в своё время?" А грех - то, что сделано не вовремя и не к месту.

Борис Фель:

Надо вспомнить, что с весны этого года Киев и Москва играют в "Морской бой", образно говоря, на уроке истории. Воскресная конфронтация говорит о том, что урок этот абсолютно не выучен, не понят и не принят обеими сторонами.

Игроки сейчас откровенно пытаются втянуть ЕС, НАТО, ООН в свои провинциальные разборки. Их цель - контроль за Керченским проливом, ведущем в Азовское море. История мельчает, теперь миру предлагают угорать даже не за Донбас, а за свободу/ запрет прохода к Мариуполю.

Кто прав здесь? Кто виноват? Разобраться невозможно, как в драке у сельского клуба.

Должна ли была Украина прошлой весной жёстко интернировать российский траулер "Норд"?

Обязана ли была Россия в ответ на это вводить досмотр украинских судов в районе Керченского моста?

Следовало ли Украине, реагируя на досмотры, проводить летом вызывающие масштабные учения в Азовском море?

Законно ли было со стороны России закрыть осенью до середины весны 2019 часть акватории Азовского моря тоже якобы для учебных стрельб?

Разумно ли было украинским военным кораблям в воскресенье пытаться в эту закрытую акваторию войти?

Должны ли были российские пограничники открывать огонь на поражение (!!!), ранив 6 украинских моряков, и под жуткий мат в прямом эфире таранить украинский буксир?

Целесообразно ли после всех этих действий, без консультаций с теми правительствами, на чью помощь надеются, среди ночи вводить в Украине конституционный статус военного положения?

Василий Кашин:

Т.е. Южный Котел, Иловайск и Дебальцево на военное положение не тянули, а потеря трех корыт при отсутствии убитых - это достойный повод. Посмотрим теперь как США и ЕС отнесутся к такой убого обставленной попытке отмены выборов. Раньше давалось не раз понять, что это недопустимо.

Остап Кармоди:

Ну что тут скажешь - Порошенко, конечно, дурак, если не попытается воспользоваться таким отличным предлогом, чтобы отменить выборы и остаться у власти (во время Военного положения выборы президента запрещены, "Закон о порядке военного положения", статья 19).

Но вряд ли Рада захочет дать ему такую возможность. У его партии в Раде меньше трети кресел, и даже вместе с партией Авакова необходимых 226 голосов они не наберут. На 60 дней - возможно, но для срыва выборов нужно как минимум 90, и вряд ли кто-нибудь из оппозиции за это проголосует.

Между тем, обсуждение этого вопроса не должно заслонять главного - сегодня Россия фактически начала войну с Украиной уже не прикрываясь никакими "шахтерами". И вряд ли действия Путина закончатся обстрелом и арестом трех катеров - если, конечно, международное сообщество быстро и больно не даст ему по рукам.