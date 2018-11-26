Российская уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова не выходит на связь c украинским омбудсменом Людмилой Денисовой.
Об этом Денисова рассказала в эфире телеканала "Громадское": "она не выходит на контакт. Может, она не получила никаких указаний. Я выходила на контакт, но они [российская сторона] не выходят". По словам Денисовой, поступает противоречивая информация об украинских моряках на захваченных Россией судах в Керченском проливе, выйти с ними на связь не удается, нет точных данных об их местонахождении и состоянии.
Андрей Десницкий:
Я категорически против войны России с Украиной.
Как гражданин России я практически не могу повлиять на политику моей страны, увы. Но я хотя бы могу не молчать.
Я против войны.
А вы?
Всё печально и предсказуемо - когда рейтинги падают, ничего другого кроме отвлекающей внимание внешнеполитической эскалации, власти похоже придумать не могут (все другое пока помогает плохо). Собственно об этом я писал несколько месяцев назад по поводу того, что будет делать власть. При этом тушить пожар другим пожаром крайне опасно - в результате ущерба будет много больше. Причём тут интерес властей России и Украины совпадает, а ущерб понесут все
Украинские корабли в Азовском море… Военное положение от Порошенко…
Сейчас много всего написали. И ещё больше напишут. Схохмят и спрогнозируют.
Я скажу лишь о том, что мне видится главным.
Когда вы спрашиваете, будет ли война, то должны понимать, что она уже идёт. Самая гадкая и чудовищная война – своих со своими, родных с родными. И нет ничего страшнее для русской цивилизации, для России и Украины, чем конфликт между ними. Наши враги уже выиграли, потому что сначала они разделили, а после стравили две части одного, казалось бы, неделимого целого. Что может быть страшнее? И что может быть беспощаднее? Подлецы - те, кто призывает к войне, сотрясая угрозами.
Мы уже в войне. Живём в ней, варимся, тупеем, исходим криками. А нас готовят к войне ещё более масштабной. И, судя по тому, как реагируют люди на последние события, она вполне может начаться.
Вот только победителей в ней не будет. Потому что в ней изначально все проиграли. Как проигрывают и страдают дети, когда два родителя расходятся в разные стороны, злословя и ненавидя друг друга.
Страшное уже произошло. Мы разделены не только по границам, настроениям, но и по глупости, ненависти. Линия разделения проходит через наши сердца.
Россия и Украина – нам быть вместе. Или не быть вообще. Второе – то, что виделось мне много лет назад в кошмарах – теперь всё более возможно.
"Не предавайся греху и не будь безумен; ибо зачем тебе умирать не в своё время?" А грех - то, что сделано не вовремя и не к месту.
Надо вспомнить, что с весны этого года Киев и Москва играют в "Морской бой", образно говоря, на уроке истории. Воскресная конфронтация говорит о том, что урок этот абсолютно не выучен, не понят и не принят обеими сторонами.
Игроки сейчас откровенно пытаются втянуть ЕС, НАТО, ООН в свои провинциальные разборки. Их цель - контроль за Керченским проливом, ведущем в Азовское море. История мельчает, теперь миру предлагают угорать даже не за Донбас, а за свободу/ запрет прохода к Мариуполю.
Кто прав здесь? Кто виноват? Разобраться невозможно, как в драке у сельского клуба.
Должна ли была Украина прошлой весной жёстко интернировать российский траулер "Норд"?
Обязана ли была Россия в ответ на это вводить досмотр украинских судов в районе Керченского моста?
Следовало ли Украине, реагируя на досмотры, проводить летом вызывающие масштабные учения в Азовском море?
Законно ли было со стороны России закрыть осенью до середины весны 2019 часть акватории Азовского моря тоже якобы для учебных стрельб?
Разумно ли было украинским военным кораблям в воскресенье пытаться в эту закрытую акваторию войти?
Должны ли были российские пограничники открывать огонь на поражение (!!!), ранив 6 украинских моряков, и под жуткий мат в прямом эфире таранить украинский буксир?
Целесообразно ли после всех этих действий, без консультаций с теми правительствами, на чью помощь надеются, среди ночи вводить в Украине конституционный статус военного положения?
Т.е. Южный Котел, Иловайск и Дебальцево на военное положение не тянули, а потеря трех корыт при отсутствии убитых - это достойный повод. Посмотрим теперь как США и ЕС отнесутся к такой убого обставленной попытке отмены выборов. Раньше давалось не раз понять, что это недопустимо.
Ну что тут скажешь - Порошенко, конечно, дурак, если не попытается воспользоваться таким отличным предлогом, чтобы отменить выборы и остаться у власти (во время Военного положения выборы президента запрещены, "Закон о порядке военного положения", статья 19).
Но вряд ли Рада захочет дать ему такую возможность. У его партии в Раде меньше трети кресел, и даже вместе с партией Авакова необходимых 226 голосов они не наберут. На 60 дней - возможно, но для срыва выборов нужно как минимум 90, и вряд ли кто-нибудь из оппозиции за это проголосует.
Между тем, обсуждение этого вопроса не должно заслонять главного - сегодня Россия фактически начала войну с Украиной уже не прикрываясь никакими "шахтерами". И вряд ли действия Путина закончатся обстрелом и арестом трех катеров - если, конечно, международное сообщество быстро и больно не даст ему по рукам.
Лидер украинской музыкальной группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук призвал международное сообщество дать однозначную оценку акту агрессии России против Украины 25 ноября 2018 года в Керченском проливе.
Об этом он написал на своих страницах в соцсетях Фейсбук и Твиттер.
"Украина действует в соответствии с международным правом. Но мы не можем терпеть агрессию против нас. Шесть украинских моряков уже получили ранения. Мир должен немедленно реагировать на военную агрессию со стороны России", – отметил Вакарчук.
Он также подчеркнул, что обращается не только с просьбой международной поддержки и единства, но и "требует адекватной реакции от союзников и партнеров Украины". "Больше не осталось места для неоднозначности", – считает Вакарчук.
Источник сообщил о штатной работе пунктов пропуска на границе Крыма с Украиной
Три автомобильных пункта пропуска на границе Крыма с Украиной работают в понедельник утром в штатном режиме, сообщил "Интерфаксу" информированный источник. "Граница не закрыта. Пропуск транспортных средств и лиц проходит в штатном режиме", - сказал собеседник агентства.
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