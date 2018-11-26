"Путин попутал берега": соцсети о столкновении в Азовском море

Главная тема социальных сетей – это, конечно же, новый виток российско-украинского конфликта – инцидент с захватом украинских кораблей в Азовском море (здесь можно почитать наш лайвблог по следам этих событий).

Если коротко, то Москва заявляет: украинские суда незаконно зашли в территориальные воды России, потому и были задержаны; Киев же настаивает на правомочности своих действий и обвиняет Россию в агрессии.

Андрей Десницкий:



Я категорически против войны России с Украиной.

Как гражданин России я практически не могу повлиять на политику моей страны, увы. Но я хотя бы могу не молчать.

Я против войны.

А вы?

Алексей Широпаев:

Ну что, классика жанра всех режимов, вроде путинского: когда в стране падает популярность вождя, а народ - нищает, надо эдак решительно поиграть стальными мускулами на внешнеполитическом фронте, например, демонстративно протаранить украинский катер, пролить немного украинской крови. Азовское море - сейчас самая подходящая площадка для имперских провокаций, стимулирующих "патриотизм" и единение народа с властью. В принципе ничего нового. Но есть один качественно новый момент, отмечаемый многими: впервые российские ВС открыто, под своим флагом, действовали против Украины.

Игорь Эйдман:

Война - виагра для старческого путинского рейтинга, который только поднимется, сразу норовит упасть.

В последнее время рейтинг Путина быстро падает, а число считающих его виновным в проблемах России - растет. Дряхлеющей власти нужна новая порция возбуждающих таблеток войны, омолаживающая кровавая ванна. Именно поэтому сегодня Кремль устроил опасную провокацию против украинских ВМФ в Керченском проливе, пытается организовать морскую блокаду украинских азовских портов и начинает новую военную авантюру против украинцев на этот раз на море.

Александр Морозов:

Никакой деэскалации, никакой! И ни встреча с Трампом, ни G20 в Аргентине через четыре дня, ни ожидания отдельных европейских правительств, что Путин сделает какой-то разумный шаг к понижению напряженности - все это и подобное никакого значения не имеет.

Вместо ожидаемого обмена пленными - шесть раненых украинских моряков.

Вместо деэскалации - Кремль протаранил и обстрелял украинские военные корабли.

Зачем? Думаю, что правы те, кто считает, что ментально кремлевцы находятся в состоянии войны. Они считают, что война уже идет, это ее первый этап, т.е. их ум уже внутри войны. И там внутри уже другая логика, чем у тех, кто считает, что живет еще в условиях переговоров, торга, экономоцентричной политики и глобального взаимовыгодного мира.

Данила Гальперович:

Я думаю, что мои знакомые, написавшие о том, что Кремль уже считает себя находящимся в состоянии войны, правы, но не так, как они думают: Кремль не отдает приказы на таран (на флоте говорят навал) чужого военного корабля и на открытие стрельбы по украинскому флоту, это делает либо либо командование погранкораблей ФСБ, либо главный штаб ВМФ России, либо командование объединенной военной группировки в Крыму. Такие действия просто означают, что Кремль, действительно чувствующий себя давно в состоянии войны (и страшно запуганный генералами по поводу возможностей объектов американской ПРО в Польше и Румынии), отдал военному командованию и ФСБшникам в регионе Крыма столько полномочий, что теперь они безо всякого спроса могут такое делать, а Кремль и МИД будут уже на подтанцовке. И это очень опасно, эти генералы могут начать войну просто от лихости.

Аркадий Бабченко:

Я понимаю, конечно, что это не платиновые мили Мити Алешковского. Не домик для уточки Медведева. Не самолетики телеграмма. И не штраф Рокомнадзору на блюдце. Не столь важнейшие для российского либерала вещи. Так, <ерунда> какая-то. Всего лишь ваша страна впервые открыто напала на соседнюю страну. Теперь уже без всяких ихтамнетов. Открыто. Своими вооруженными силами. Расстреляла, захватила, взяла в плен, шесть раненых, двое тяжело. Впервые с 1939 года. Пошла войной на соседнюю страну. Ну, мои дорогие российские либералы. Митинг? Марш? Сто тысяч на Сахарова? Протесты? Разобранная брусчатка на Елисейских поля? Баррикады? Манежная уже заполнена с утра до отказа? Нет убийствам братского народа? Ну хоть что-то?

Нет? Я почему-то так и думал.

Александр Кынев:

Всё печально и предсказуемо - когда рейтинги падают, ничего другого кроме отвлекающей внимание внешнеполитической эскалации, власти похоже придумать не могут (все другое пока помогает плохо). Собственно об этом я писал несколько месяцев назад по поводу того, что будет делать власть. При этом тушить пожар другим пожаром крайне опасно - в результате ущерба будет много больше. Причём тут интерес властей России и Украины совпадает, а ущерб понесут все

Разумеется, много пишется в общем духе "виноваты обе стороны". Топливо для таких разговоров подбросил и Пётр Порошенко, распорядившись ввести военное положение (это решение ещё должна утвердить Верховная рада) за несколько месяцев до выборов.

Сергей Марков:

Украина. Порошенко готовится ввести военное положение на 2 месяца пока. Боится сразу отменить выборы. Сначала на 2 месяца. Потом продлит. Для этого он выбрал как ему кажется железный ход морской провокации по поводу Крыма. Надеется, что США и ЕС будут вынуждены его поддержать, ведь по их логике это территориальные воды Украины. Значит, видимо, отмену выборов Порошенко с американцами не согласовал.

Андрей Манчук:

Что, выборов захотели? А не будет никаких выборов. Потому что демократия и достоинство. Потому что захватившие власть политики не хотят ее отдавать, несмотря на свою чудовищную непопулярность. А их иностранные покровители совсем не против такого сценария.

Научившись управлять страной с помощью войны, они на полном серьезе рассчитывают править ей вечно. Ведь через полгода можно так же легко организовать еще один инцидент в Тонкинском - простите, Керченском - проливе. Или на любом другом участке украино-российской границы.

Между тем, военное положение отменяет не только проведение выборов. В этот период запрещена организация забастовок, массовых собраний и акций протеста. Критика власти становится преступлением, а с недовольными можно делать все, что угодно - под предлогом борьбы с агрессором. Но это, конечно, не диктатура - диктатура там, за поребриком. Смотрите, не перепутайте.

Порошенко, Парубий, Аваков, Турчинов - все эти заклятые друзья прекрасно знают, что сидят в одной лодке, и боятся вместе пойти ко дну. Чтобы сохранить свои кресла, они готовы буквально на всё. Изнасилованное майданом общество не сможет этому помешать. А вы так смеялись пять лет назад над словечком "хунта".

Александр Дюков:

Бизнес-план.

Шаг 1. Направляем военные корабли через Керченский пролив в нарушение согласованных процедур, которыми сами же пользовались два месяца назад.

Шаг 2. Громко кричим о российской агрессии, когда российские пограничники выполнят свой долг и задержат корабли, с непонятной целью двигающиеся к Крымскому мосту.

Шаг 3. Вводим военное положение, отодвигаем выборы, получаем возможность разгромить УПЦ и в целом закрутить гайки в стране. Опять-таки против холодных батарей подвласное население протестовать не сможет. Бонусом - возможная международная поддержка.

PROFIT.

Владислав Иноземцев:

Не ввести военного положения в период российского вторжения в Крым, не ввести его во время боёв под Дебальцево, но предложить сделать это за 125 дней до президентских выборов? Ну-ну...

Василий Кашин:

Т.е. Южный Котел, Иловайск и Дебальцево на военное положение не тянули, а потеря трех корыт при отсутствии убитых - это достойный повод. Посмотрим теперь как США и ЕС отнесутся к такой убого обставленной попытке отмены выборов. Раньше давалось не раз понять, что это недопустимо.

Алексей Табалов:

События, проходившие в Керченском проливе, мне действительно напоминают провокацию. Только вот кого, против кого и ради чего? Категорически не одобряю действия российских властей, но если чуток присмотреться, то в Украине готовятся к президентским выборам, рейтинг Порошенко низок, нужно встряхнуть нацию. После инцидента ввели военное положение. Все это напоминает сериал «Карточный домик». А если хорошо присмотреться, то похоже что Порошенко и Путин играют в одной команде, иначе не объяснить всю эту историю.

Константин Крылов:

Занимался своими делами. Заглянул в новости, а там про "военный конфликт с Украиной".

Первая мысль - социалочка у Порошенко просела, Путин помогает чем может (денег на Украину он сливает целый водопад, но всё равно ведь не хватает).

Правда, я подумал, что дело ограничится всеобщей истерией и идеологической накачкой.

Читаю - они там военное положение вводить собираются. Ну зашибись теперь. Можно будет зимой вообще не топить. Да и не кормить, если что.

(Я безоценочно; "почему бы и нет".)

Борис Фель:

Надо вспомнить, что с весны этого года Киев и Москва играют в "Морской бой", образно говоря, на уроке истории. Воскресная конфронтация говорит о том, что урок этот абсолютно не выучен, не понят и не принят обеими сторонами.

Игроки сейчас откровенно пытаются втянуть ЕС, НАТО, ООН в свои провинциальные разборки. Их цель - контроль за Керченским проливом, ведущем в Азовское море. История мельчает, теперь миру предлагают угорать даже не за Донбас, а за свободу/ запрет прохода к Мариуполю.

Кто прав здесь? Кто виноват? Разобраться невозможно, как в драке у сельского клуба.

Должна ли была Украина прошлой весной жёстко интернировать российский траулер "Норд"?

Обязана ли была Россия в ответ на это вводить досмотр украинских судов в районе Керченского моста?

Следовало ли Украине, реагируя на досмотры, проводить летом вызывающие масштабные учения в Азовском море?

Законно ли было со стороны России закрыть осенью до середины весны 2019 часть акватории Азовского моря тоже якобы для учебных стрельб?

Разумно ли было украинским военным кораблям в воскресенье пытаться в эту закрытую акваторию войти?

Должны ли были российские пограничники открывать огонь на поражение (!!!), ранив 6 украинских моряков, и под жуткий мат в прямом эфире таранить украинский буксир?

Целесообразно ли после всех этих действий, без консультаций с теми правительствами, на чью помощь надеются, среди ночи вводить в Украине конституционный статус военного положения?

Платон Беседин:

Украинские корабли в Азовском море… Военное положение от Порошенко…

Сейчас много всего написали. И ещё больше напишут. Схохмят и спрогнозируют.

Я скажу лишь о том, что мне видится главным.

Когда вы спрашиваете, будет ли война, то должны понимать, что она уже идёт. Самая гадкая и чудовищная война – своих со своими, родных с родными. И нет ничего страшнее для русской цивилизации, для России и Украины, чем конфликт между ними. Наши враги уже выиграли, потому что сначала они разделили, а после стравили две части одного, казалось бы, неделимого целого. Что может быть страшнее? И что может быть беспощаднее? Подлецы - те, кто призывает к войне, сотрясая угрозами.

Мы уже в войне. Живём в ней, варимся, тупеем, исходим криками. А нас готовят к войне ещё более масштабной. И, судя по тому, как реагируют люди на последние события, она вполне может начаться.

Вот только победителей в ней не будет. Потому что в ней изначально все проиграли. Как проигрывают и страдают дети, когда два родителя расходятся в разные стороны, злословя и ненавидя друг друга.

Страшное уже произошло. Мы разделены не только по границам, настроениям, но и по глупости, ненависти. Линия разделения проходит через наши сердца.

Россия и Украина – нам быть вместе. Или не быть вообще. Второе – то, что виделось мне много лет назад в кошмарах – теперь всё более возможно.

"Не предавайся греху и не будь безумен; ибо зачем тебе умирать не в своё время?" А грех - то, что сделано не вовремя и не к месту.

Вадим Горшенин:

Понятно, что Порошенко нужны деньги. Понятно, что он освоил только один путь их зарабатывания: эксплуатируя "российскую угрозу". Понятно, что наши военные действовали строго по уставу.



Главное в том, что от наличия этого конфликта выигрывает куча сторон.



Американские сенаторы и конгрессмены в рамках борьбы с Трампом могут открыть новый сезон новой серией санкций с новым давлением на Европу.



Члены ПАСЕ, ЕП и т.д., которые вынуждены сокращать свои расходы из-за неполучения взносов от России и с подачи тех же американцев, также могут принять кучу новых резолюций, требующих пересмотреть параметры "Северного потока".



Порошенко под это дело выбьет какие-то новые кредиты, поддержку и т.д., что, как он надеется, поможет ему на предстоящих выборах.



Ну и у нас, по обыкновению, жесткий внутриполитический информационный фон в очередной раз готовится смениться на ура-патриотический им будет эксплуатироваться вплоть до выборов в Приморье (если получится).



А кому все происходящее невыгодно, вот в чем вопрос. По-моему, в первую очередь - гражданам России и Украины. Но мы ж понимаем, что в древнем Риме, организовывая гладиаторские бои, никто сильно не думал об экономике семейного хозяйства жителей столицы. Главное было - переключить их эмоции на гладиаторов.

Алексей Лапшин:

Насколько можно понять из текущих новостей, возможное введение военного положения в Украине коснётся прежде всего внутренней политической ситуации в стране. Ситуация,конечно, выглядит нелепо. Во время наибольшей остроты боевых действий и реальной угрозы потери территорий ВП не вводилось, а теперь такая срочность. Действия российской стороны в районе Керченского пролива были агрессивны, но всё же не идут ни в какое сравнение с Донбассом в 2014-15гг. Даже если введение военного положение не было заранее запланировано властью для отмены выборов и сворачивания свобод, неприятное ощущение политической манипуляции всё равно останется. Уверен, что никто из фигур мафиозной номенклатурно-олигархической системы в результате введения ВП не пострадает.

Остап Кармоди:

Ну что тут скажешь - Порошенко, конечно, дурак, если не попытается воспользоваться таким отличным предлогом, чтобы отменить выборы и остаться у власти (во время Военного положения выборы президента запрещены, "Закон о порядке военного положения", статья 19).

Но вряд ли Рада захочет дать ему такую возможность. У его партии в Раде меньше трети кресел, и даже вместе с партией Авакова необходимых 226 голосов они не наберут. На 60 дней - возможно, но для срыва выборов нужно как минимум 90, и вряд ли кто-нибудь из оппозиции за это проголосует.

Между тем, обсуждение этого вопроса не должно заслонять главного - сегодня Россия фактически начала войну с Украиной уже не прикрываясь никакими "шахтерами". И вряд ли действия Путина закончатся обстрелом и арестом трех катеров - если, конечно, международное сообщество быстро и больно не даст ему по рукам.

Аббас Галлямов:

Боюсь, что рассказывая о том, как пытающийся спасти внутриполитическую ситуацию на фоне падающих рейтингов коварный Порошенко пошёл на внешнеполитическую провокацию, наши пропагандисты создают почву для аналогичных мыслей в отношении совсем другого политика. У избирателя формируется простая связка: «внешнеполитическая провокация как способ решения внутриполитических проблем». Применять он ее будет вне зависимости от пожеланий тех, кто эту связку сформирует.

Александр Володарский:

Как-то так сложилось, что бессмысленно даже мониторить реплики российских активистов и политиков, поддерживающих/оправдывающих свое правительство в наступившем кризисе. Их слишком много.

Проще, внезапно, обращать внимание на тех, кто четко и последовательно высказался против российской агрессии, не пытаясь сразу уйти в вотэбаутизм, рассуждения о симметричных империализмах и прочее словоблудие.

Андрей Дихтяренко:

Вот щас много пойдет спекуляций на тему, что Россия, мол, военной агрессией в Керченском проливе обостряет ситуацию "под украинские выборы", чтобы якобы подыграть своим кандидатам. Это генерируемая идиотами ерунда, рассчитанная на таких же идиотов. Идиоты и в 2014-м до последнего считали все происходящее "интригой, рассчитанной под украинские президентские выборы -2015".

За это время русские аннексировали Крым, нафаршировали смертью Донбасс, потом под шумок укрепились в Крыму, перегородили пролив керченским мостом, а теперь заблокировали Азов и атакуют наши корабли.

То, что последуют и другие шаги по удушению Украины - к сожалению, сомневаться не приходится. А вот выборы в 2019-м могут и не пройти, потому что может резко стать не до них.

Николай Клименюк:

Многочисленные русские во френдленте переживают (возмущаются, злорадствуют), что Порошенко вводит военное положение. Фантазируют, что там дальше ужасного случится в Украине. Выборы отменят, церкви РПЦ конфискуют. Нападением российского флота на украинские корабли пока что возмутились ДВА россиянина из френдов. Может, мне ФБ что-то не показывает? Вы напишите, пожалуйста, что-нибудь типа "мы осуждаем", "какой ужас" или там "нам стыдно". Это правда важно.

Роман Цимбалюк:

В России сейчас активно смещают акценты. Они стараются говорить не о нападении на украинские боевые корабли и применении оружия против нас, а о военном положении в Украине.

Здесь вопят об отмене выборах в Украине, причём делают они это последние два года.

Я лично убежден, что выборы в Украине пройдут в установленный законом срок, но Москва хотела бы, чтобы они прошли как в оккупированном Крыму и на Донбассе.

И это важно не забывать в Украине.

Кремлю по большому счёту всё равно какая будет фамилия президента Украины, если это не будет гауляйтер из Москвы.

Пора нам осознать, что мы не остров «Украина» и выборы будут проходить в условиях постоянного военного давления со стороны России. Тем более у местного царя рейтинг уже не стремиться к ста процентам.

Реальным последствием станет отжим Азовского моря. Это собственно уже произошло.

Панику можно прекратить.

Все сведётся к блокаде украинских портов и нанесению экономического ущерба.

Сейчас главное вырвать украинских военных из лап захватчиков.

Борис Херсонский:

Ситуация выглядит крайне опасной. Ясно одно - РФ последовательна в своем безумии. И мы тоже последовательны в своей растерянности и нежелании видеть последствия своих действий. Сотни раз я видел подобную симптоматику у отдельных людей. Сейчас симптоматическое поведение приходится наблюдать на уровне стран.

Бабушка, вареники нашел, а где же сметана?

Захватив Крым и официально аннексировав его, Россия объявила Азовское море своим "внутренним морем" и приложила к своей сухопутной добыче еще и морскую. То есть применила к беззаконному захвату полуострова международное законодательство о территориальных водах.

Стратегически это не позволяет Украине получить доступ к своему порту - Мариуполь, на который давно точит зубы Россия. Получается, что территориальные воды, которые по мнению Украины и международного сообщества принадлежат Украине, по мнению России принадлежат ей. И если мнение мирового сообщества это только слова и максимум - санкции, то мнение России - это оружие и агрессия. Спорить с такими аргументами ядерной державы нелегко.

Casus belli

Захват украинских военных судов и применение в отношении них оружия "на поражение" - это нечто новое. На Донбассе армия РФ стоит за спинами сепаратистов, но ограниченные боевые действия ведут сепаратисты. Официально ихтамнет - есть ополченцы+ отпускники. Столкновения у Керченского пролива это морской бой между двумя официальными военными формированиями. Правда, весьма ограниченное. Но блокада пролива - это также официальные военные действия. Насколько я понимаю, действия РФ могут быть расценены как причина для объявления войны.

Дыр-дыр-дыр, мы за мир

Перспектива военного положения. Уже сегодня соберется парламент для решения вопроса о том, воюет ли Украина или все это просто шутки такие. Президент обратился с просьбой ввести военное положение. Обычно законодательна власть прогибается перед исполнительной.

Разумеется, наши враги будут расценивать это как попытку Президента решить внутренние проблемы, в частности, приближающихся выборов, с помощью экстраординарных мер. Но думаю, что админресурс у нас всегда работает и незачем во имя сохранения власти ставить мир на грань большой войны.

Ответственность за происшедшее явно несет РФ. Призывы к подчинению агрессору это... сами знаете что,

Илья Клишин:

Знаете, как это называется? Вот все эти рассуждения: это нужно Путину для рейтинга, это нужно Порошенко под выборы. Это называется рационализация горячечного бреда. Человеческий мозг устроен так, что он любую несвязную чушь пытается переупаковать в некоторую концепцию и модель. А если посмотреть холодно, то я лично не вижу ни одного объяснения ничему — от зелёных человечков и раздавленных бульдозерами венгерских гусей до доллара по 65 и таранящих друг друга катеров. Это все кромешный адский сюр

Но войны не будет, пишут скептики (и да, это похоже на рассуждения весны 2014 года).

Георгий Бовт:

Полномасштабная война с Украиной решила бы,конечно, многие проблемы одним махом. Но ее не будет. Не надейтесь)

Владимир Милов:

Я не согласен с рассуждениями про "маленькую победоносную войну". Война с Украиной не может быть ни маленькой, ни победоносной. Если она реально разгорится, то путинский "рейтинг" это прикончит. Думаю он это понимает.

Обратите внимание: на сайте Кремля и в твиттере в последние сутки ни слова пока об этой ситуации.

Думаю, происходит вот что. Украинцы уже довольно долгое время тестируют возможность свободного прохода через Керченский пролив (возможно, вы не следили, но движуха вокруг этого происходит постоянно). На что они, имеют, естественно, полное право. Для наших это довольно унизительная история, поэтому начальство дало поручение впредь "не допустить". Ну те на месте "не допустили", как сумели. Путин молчит, потому что не понимает как действовать дальше. Никаких плюсов от этой истории он не получил, в правовом плане ситуация не на его стороне, в отличие от Донбасса тут прямой конфликт со вполне официальными российскими военными - которые вполне официально напали и еще и на видео это сняли. Если идея была в том, чтобы напугать украинцев чтобы они "больше не лезли", то после того как все было сделано они наверняка "полезут" еще.

Последствия для Путина 100% будут, разговоры о новом раунде санкций теперь получат свежий импульс. Перспектив для большой эскалации конкретно по этой ситуации я не вижу - у возможной эскалации не просматривается военных целей. Повторяю, для того чтобы затеять большую войну, нужна понятная цель (типа "взять Киев", но это будет bloody mess и все это понимают, они Мариуполь-то взять не смогли). Ее на сегодня нет.

Но расслабляться, конечно, нельзя. Нет войне.

Иван Давыдов:

Курил на кухне, включил телевизор.

Телевизор сказал, что теперь надо сплотиться вокруг национального лидера и избавить общество от всякой гнили, которой в обществе хватает.

За спиной у ведущего, на здоровенной медиа-панели, - этот самый многострадальный украинский буксир.

И то, перед такой угрозой как не сплотиться.

Только вроде раньше же уже сплачивались? Не получилось?

Для паникующих: "нет войне" писать поздновато, война давно идет, и Российская Федерация в ней агрессор вообще-то, это тайна небольшая.

(Обязательно расскажите в комментариях, что в Киеве тоже не ангелы, вдруг я не в курсе.)

Для чрезмерно спокойных: в текущий исторический момент "сплотиться" на их языке значит "скинуться", причем скидываться будем мы с вами, а они - только делить между собой образовавшиеся средства.

Игорь Свинаренко:

"Победили Чечню-- победим и Украину!" Еще до войны я начал просить знакомых русских имперцев и казенных патриотов прокомментировать этот тезис. Я спрашивал: "Как, по-вашему, будет выглядеть эта победа, если вы вы ее одержите? Так же как в случае с Чечней? Будет серьезное финансирование из Москвы и Киев построит во Львове крупнейший в Европе костёл? И Порошенко будет ходить в Кремль в трениках? И все перед ним будут извиняться? Или как-то иначе будет выглядеть эта победа, о которой вы мечтаете?" Некоторые обещали мне ответить, но ответа не дали. В ответ только отфрендили меня. А между тем образ победы -- это самое важное в войне. Иначе ж будет непонятно, кто победил, а кто -- не очень. Сталин, к примеру, планировал построить захватить всю Европу и построить в ней "социализм". Немцы строили 1000-летний Рейх. Чечены хотели независимости и чтоб жить богато. Америка плаировала придушить нацистов и немного на этом заработать. Немцам страшно хотелось объединить всю Европу, а англичане не желали ходить под немцами. И так далее. Так что ж с Украиной? Какая мечта у охранителей? Протаранить украинский буксир? Цель, достойная великой державы.





