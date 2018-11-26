В Красноярске прошёл обыск у волонтера штаба Алексея Навального

В Красноярске в понедельник утром сотрудники ФСБ провели обыск у волонтера штаба Алексея Навального Виталия Саламатина. Были изъяты личные вещи активиста, флэшки, техника, листовки. Как рассказал активист корреспонденту "Сибирь.Реалий", сотрудники правоохранительных органов особо интересовались содержанием найденных листовок с информацией о пытках в ФСБ обвиняемого по делу "Сети"Виктора Филинкова.

При этом постановление на руки Саламатину не выдали, потребовали явиться позже в этот же день. Обвинение предъявлено не было, но было сказано об уголовном деле по статье о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности.

Также Саламатин сообщил, что во время обыска сотрудники ФСБ упоминали еще одного волонтера красноярского штаба Навального Илью Даниленко. Известно, что сегодня он воспользовался программой на смартфоне "красная кнопка" (для задержанных активистов). Но сейчас на связь с Даниленко не может выйти никто.

В мае Виталий Саламатин был арестован на 10 суток за организацию мероприятия "Он нам не царь" без подачи уведомления.Активист также проходит свидетелем по делу Натальи Подоляк, которую обвиняют в применении насилия к полицейскому на этой акции.