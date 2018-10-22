Обвиняемый по делу "Сети" рассказал о пыточных условиях в СИЗО

В Санкт-Петербурге обвиняемый по делу сообщества "Сеть" Юлий Бояршинов рассказал членам Общественной наблюдательной комиссии о пыточных условиях содержания в следственном изоляторе. По словам антифа-активиста, его регулярно избивают соседи по камере, сообщает "Медиазона".

Бояршинов рассказал, что помимо побоев его заставляют постоянно мыть полы и под угрозой изнасилования заставили сфотографироваться с сигаретой, хотя он не курит. Сотрудники ФСИН заставляют антифа-активиста писать отказ от перевода в другую камеру и не жаловаться на условия содержания.

В СИЗО "Горелово" Бояршинова перевели после того, как он отказался разговаривать с сотрудниками ФСБ и давать показания.

В пятницу суд в Санкт-Петербурге продлил до 22 января арест Виктору Филинкову, Юлию Бояршинову и Игорю Шишкину.

Осенью 2017 года в Пензе арестовали семерых антифа-активистов, в начале 2018 года в Петербурге были отправлены под стражу еще двое. По версии следствия, антифашисты создали некую группу, целью которой якобы была "террористическая деятельность, пропаганда, а также оправдание и поддержка терроризма". Виктор Филинков и еще несколько обвиняемых по делу "Сети" сообщили о пытках. Российские правоохранительные органы эту информацию отрицают.