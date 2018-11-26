Порошенко требует от России освободить моряков и корабли

Президент Украины Петр Порошенко потребовал от России немедленно освободить моряков и задержанные в Азовском море корабли - военные катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу". Об этом говорится на официальном сайте главы государства.

Министерство иностранных дел Украины выразило категорический протест в связи захватом судов, который власти страны считают актом агрессии.

О захвате трёх кораблей ВМС Украины в районе Керченского пролива с применением оружия стало известно накануне. По данным украинской стороны, ранения получили шесть моряков. ФСБ России утверждает, что украинские корабли нарушили российскую границу и были задержаны в Чёрном море, для их остановки применялось оружие. По данным ФСБ, ранены три украинских моряка. Им оказана помощь, угрозы их жизни нет.

По последним данным, корабли вместе с экипажами находятся в порту Керчи.

Вооруженные силы Украины приведены в состояние полной боевой готовности.

Сегодня Верховная Рада Украины рассмотрит вопрос о введении в стране военного положения. Сегодня же состоится и экстренное заседание Совета Безопасности ООН. Заседание созывается по инициативе украинской и российской сторон. НАТО и Европейский союз призвали Москву и Киев к сдержанности.