В Риме после продолжительной болезни умер кинорежиссер Бернардо Бертолуччи, сообщает газета La Repubblica. Ему было 77 лет. Издание назвало его смерть "уходом последнего великого маэстро".

Бертолуччи родился в 1940 году в Парме в семье поэта, кинокритика и профессора истории искусств Аттилио Бертолуччи. Отец часто брал сына на съёмки, и в 17 лет Бернардо Бертолуччи стал снимать собственные любительские фильмы.

Параллельно он учится на философском факультете Римского университета (в эти годы за поэтический сборник "В поисках тайны" Бертолуччи получает Национальную литературную премию), где знакомится с режиссёром Пьером Паоло Пазолини. В 1961 году он ассистирует Пазолини на съёмках фильма "Аккатоне". Спустя год Бернардо бросает учебу в университете и окончательно посвящает себя кинематографу.

Мировую славу Бертолуччи принёс его восьмой фильм "Конформист", снятый в 1970 году. В нём режиссер исследовал психологические истоки фашизма. После "Конформиста" почти каждая его работа становится событием в мировом кино.

За фильм "Последние танго в Париже" (1972 год) Бертолуччи был номинирован на премию "Оскар", премию Гильдии режиссёров США и премию "Золотой глобус", а Итальянский национальный синдикат киножурналистов признал его режиссёром года.

В 1987 году Бертолуччи снимает свою самую успешную кинокартину - "Последний император", отмеченную девятью премиями "Оскар" и четырьмя премиями "Золотой глобус", в том числе в номинациях "Лучший режиссёр".

Всего за свою карьеру Бертолуччи снял более двух десятков фильмов, среди них - "Двадцатый век", "Чай в пустыне" ("Под покровом небес"), "Маленький Будда", "Ускользающая красота", "Мечтатели".

В 2011 году режиссёр был награжден почетной "Золотой пальмовой ветвью" Каннского кинофестиваля за вклад в киноискусство.