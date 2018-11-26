Facebook впервые заблокировал посты по решению российского суда

Социальные сети Facebook и Instagram впервые заблокировали для российских пользователей посты по решению местного суда. Об этом пишет "Коммерсантъ". В соответствии с решением Тушинского районного суда Москвы соцсети закрыли доступ к материалам, которые, согласно документу, порочат честь, достоинство и деловую репутацию владельца БТА-банка Кенеса Ракишева.

Ответчиками по данному делу стали 40 интернет-площадок, на которых были размещены материалы с обвинениями в адрес предпринимателя в связях с несовершеннолетними, доведении до самоубийства и укрывательстве преступлений. Теперь на страницах соответствующих публикаций в фейсбуке содержится следующая запись: "Контент в стране Россия недоступен".

Согласно закону, подписанному Владимиром Путиным в апреле этого года, за отказ удалить порочащую информацию сайтам грозят штрафы до 50 миллионов рублей.

В понедельник стало известно, что Кремль разработал законопроект о повышении штрафов для поставщиков коммуникационных услуг, не соблюдающих российский закон "Об информации". Штрафы для таких корпораций, как Google и Facebook, могут вырасти до одного процента их годового дохода в России. Санкции коснутся любых компаний, которые собирают персональные данные россиян и, согласно закону, обязаны хранить их на серверах в России.