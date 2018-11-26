Экс-президенты Украины сомневаются в целесообразности военного положения

Бывшие президенты Украины Леонид Кравчук, Леонид Кучма и Виктор Ющенко обратились с отрытым письмом к Верховной раде в преддверии внеочередного заседания, на котором депутаты должны решить вопрос о введении военного положения на Украине. Ранее введение военного положения поддержали президент страны Пётр Порошенко и Совет национальной безопасности и обороны.

В своём обращении к парламенту экс-президенты назвали конфликт в Керченском проливе "циничным и неприкрытым нападением Российской Федерации на украинские корабли" и "откровенным актом вооруженной агрессии государства, которое уже оккупировало 13% территории" Украины.

Тем не менее, Кравчук, Кучма и Ющенко предостерегли Раду от "непродуманных решений, которые могут привести к катастрофическим социально-экономическим и демографическим последствиям".

Экс-президенты сомневаются в том, что "введение Украиной военного положения станет лучшим ответом", и предполагают, что "возможно, именно ради этого Кремль и устраивал вызывающую и демонстративную провокацию". Они напомнили, что "за почти пять лет войны с Россией было немало моментов, когда введение военного положения казалось не только целесообразным, но и единственно возможным". Такими моментами Кравчук, Кучма и Ющенко назвали "захват Крыма", "бойню в донецком аэропорту", Дебальцевский и Иловайские котлы, в которых погибли более 500 украинских военных. Тем не менее, отмечается в письме, это "не стало основанием для военного положения, и одним из главных аргументов против была как раз неизбежность катастрофических последствий".

Авторы письма также считают, что радикальное ограничение прав граждан Украины, которое вызовет введение военного положения, может привести "к правовому хаосу в государстве", а "блокирование расчетов за товары и услуги приведёт к параличу бизнеса, заморозке инвестиционных проектов и оттоку капиталов из банков", что может вызвать "неуправляемую инфляцию".

Кравчук, Кучма и Ющенко сомневаются, что подобные риски оправданны, а "решение о введении военного положения реально поможет Украине в противостоянии агрессору".



В случае, если Рада всё же решит, что альтернативы военному положению нет, экс-президенты призвали депутатов "внести изменения в закон Украины "О правовом режиме военного положения", убрав из него норму об отмене президентских выборов", и провести их в установленные ранее сроки – то есть в марте 2019 года. Они также просят чрезмерно не ограничивать права и свободы людей.

"Правда за Украиной, а значит, мы непременно победим", – заканчивается обращение экс-президентов к Раде.