Морской кулак. Юрий Федоров - о прогрессе безумия

25 ноября 2018 года войдет в историю как день, когда от гибридной войны с Украиной Россия перешла к войне обычной. По украинским кораблям стреляли не наемники, переодетые шахтерами и трактористами, и не "зеленые человечки" в обмундировании со споротыми погонами, а российские военные моряки в полной форме и со всеми знаками отличия.

Около 4 часов утра 25 ноября три корабля ВМС Украины - два бронированных артиллерийских катера и буксир - подошли к входу в Керченский пролив и на расстоянии 23 километров от крымского берега, то есть находясь вне того, что в России считают своими территориальными водами, и уведомили администрацию Керченского порта о намерении пройти в Азовское море. Через 10 минут было зафиксировано сообщение диспетчера порта малому противолодочному кораблю российского ВМФ «Суздалец» о появлении группы украинских кораблей. В сопровождении четырех российских боевых кораблей украинские суда были направлены в так называемую «зону ожидания» в районе Керченского моста. Там около 7 часов утра пограничный корабль ФСБ России «Дон» неожиданно протаранил и повредил украинский буксир. В середине дня этот район начали патрулировать российские ударные вертолеты Ка-52 и штурмовики Су-25.

В зоне ожидания украинские корабли оставались до вечера, а после 19 часов начали двигаться к выходу из Керченского пролива. Примерно в половине девятого, уже после выхода из 12-мильной зоны, они были обстреляны российским сторожевиком «Изумруд» и захвачены спецназом ФСБ. Шестеро (по другим данным - трое) украинских моряков ранены, корабли отведены в Керчь, экипажам угрожает суд. В Украине объявлено военное положение. Поздно вечером ФСБ сообщила, что украинские корабли «осуществили попытку незаконных действий» в территориальных водах России и не реагировали на требования о немедленной остановке. Как именно украинские моряки пытались совершить незаконные действия, в ФСБ не уточнили. Такова фабула дела.

Два момента бросаются в глаза. Российские военные применили силу первыми, открыв огонь без каких-либо на то оснований. Иными словами, Россия совершила против Украины акт открытой неспровоцированной агрессии. Международно-правовое определение агрессии, сформулированное ООН, включает в себя «нападение вооруженными силами государства на сухопутные, морские или воздушные силы, или морские и воздушные флоты другого государства». Невозможно сомневаться, что нападение было совершено по прямому указанию Кремля. Никто из росийских официальных лиц не осмелится взять на себя ответственность за действия, чреватые дальнейшим обострением международного положения страны и новым туром и без того болезненных санкций. Соотвественно, на протяжении почти 12 часов, прошедших между первым столкновением в 7 часов утра и захватом украинских кораблей вечером в воскресенье, руководство ФСБ и командование ВМФ России ожидали решения Владимира Путина. И дождались. Возникает вопрос: зачем это ему нужно?

Российская дипломатия и пропаганда, естественно, выдвинули свою версию происходящего. Согласно этой версии, украинское руководство (и прежде всего президент Петр Порошенко) решили спровоцировать новый раунд военного противостояния с Россией, на сей раз в Азовском море, чтобы ввести военное положение, укрепить падающий авторитет власти, отменить или отложить на неопределенный срок президентские выборы. Ну, а Россия должна защищать свой суверенитет, другого выхода у нее нет. Позиция понятна, хуже другое: эту версию разделяют, хотя бы частично, многие журналисты и политологи, именующие себя независимыми и даже оппозиционными. Не только Путину, но и Порошенко, говорят они, требуется в очередной раз сплотить народ, нагнетая милитаристкую истерику и внешнюю угрозу. Порошенко, как и Путин, дескать - бенефициар керченского кризиса.

Идея сомнительна. Предвыборный рейтинг Порошенко, действительно, низок. Однако керченский кризис вряд ли ему поможет. Граждане Украины недовольны своим президентом, прежде всего, из-за неспособности возглавляемого им руководства справится с коррупцией, решить социальные проблемы и установить более справеливый, чем ныне, порядок в стране. Да и сам Порошенко не собирается отменять выборы. В законопроекте о введении военного положения сказано о проведении президентских выборов 31 марта 2019 года и об ограничении срока чрезвычайной ситуации 30 днями.

Керченский кризис показывает, что милитаристское безумие российской верхушки прогрессирует

Кризис в керченском пролив вызван отнюдь не интригами Киева. Дело в другом: с весны этого года Россия создает в Азовском море военно-морскую группировку, угрожающую украинским портам Мариуполь и Бердянск, и шантажирует Украину блокадой. В мае 2018 года в этом море были только корабли береговой охраны и погранслужбы ФСБ. К осени туда перебросили из Каспийского моря шесть артиллерийских катеров, шесть или семь малых десантных кораблей, два ракетных корвета «Град Свияжск» и «Великий Устюг», вооруженные крылатыми ракетами «Калибр», обстреливавшие ими сирийскую оппозицию. В Москве утверждают, что задача этого воинства – предотвращение террористических актов против Керченского моста. Правда, до сих пор никто не боролся с террористами и боевыми пловцами при помощи крылатых ракет.

На самом деле, цели Кремля в другом. Во-первых, свести к минимуму морскую торговлю Украины через азовские порты и тем самым нанести удар по экономике ее юго-восточных областей, дестабилизировать там политическую ситуацию. Российские военные и ФСБ постоянно и без каких-либо правовых оснований досматривают суда, заходящие в эти порты. Во-вторых, российское военно-морское доминирование в Азовском море должно замкнуть окружение Украины с юго-востока: начиная от контролируемых сепаратистами районов Донбасса, через азовский театр к Крыму.

Соответственно, украинские власти начали укреплять военный потенциал в Азовском регионе. До конца 2018 года в Бердянске должна быть создана военно-морская база. 16 сентября на воду спустили два артиллерийских бронекатера. Чуть позже в Азовское море из Одессы переброшены поисково-спасательное судно "Донбасс" и морской буксир "Корец". Они, кстати, прошли через Керченский пролив, не обращаясь за разрешением к российским властям (что, собственно, они и не обязаны были делать). Российские СМИ в сентябре немало издевались над украинскими военно-морскими силами, но в московских коридорах власти царили иные настроения. Там понимали, что, хотя по боевой мощи, Украина в Азовском море и уступает России, усиление там украинского флота не позволит сделать этот водоем «российским озером». И Кремль решил показать миру, кто в Северном Черноморье хозяин.

Керченский кризис показывает, что милитаристское безумие российской верхушки прогрессирует. Два дня назад российские корабли обстреляли украинские суда. А где гарантия, что завтра они не обстреляют флот государства НАТО? Ведь еще осенью 2013 года никому не приходило в голову, что Москва аннексирует Крым и развяжет войну в Донбассе. И что тогда делать? Собрать заседание Совета безопасности ООН, на решение которого «товарищ небензя» наложит вето? Впрочем, как полицейским в сериалах, так и здравомыслящим людям вообще известно: единственное оружие против шантажистов - показать, что шантаж не может удасться и будет наказан.

Юрий Федоров – военно-политический эксперт

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