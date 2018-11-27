Спецпрокурор США обвинил Манафорта в нарушении сделки со следствием

Бывший глава избирательного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт солгал Федеральному бюро расследований и команде спецпрокурора Роберта Мюллера после того, как признал себя виновным. Согласно обнародованным 26 ноября судебным документам, Манафорт нарушил условия сделки со следствием, которую он заключил в сентябре.

В них, в частности, отмечается, что Манафорт "совершил ряд федеральных преступлений", дав ложные показания "по различным вопросам".

Манафорт отверг обвинения в лжесвидетельствовании. Его адвокаты заявили, что он предоставил правдивую информацию и не согласен с выводами стороны обвинения о нарушении соглашения со следствием.

В то же время и прокуроры, и адвокаты сошлись во мнении, что нет оснований откладывать вынесение приговора, и просят суд назначить дату его оглашения.

Бывшего главу предвыборного штаба Трампа обвиняют в сговоре с целью отмывания средств, обмана властей США, в нарушении законодательства о регистрации иностранных агентов и подкупе свидетелей.

Суд над Манафортом – первый, связанный с расследованием предполагаемого сговора между Москвой и избирательным штабом президента США Дональда Трампа. Его ведет спецпрокурор Роберт Мюллер. В августе на судебном процессе в Александрии (штат Вирджиния) Манафорта признали виновным в нескольких преступлениях, в том числе в банковском и налоговом мошенничестве. В сентябре Манафорт неожиданно признал себя виновным по двум пунктам обвинения – о преступном сговоре против США и воспрепятствовании правосудию.