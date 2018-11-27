Россия отказалась признать решение суда по иску украинского "Ощадбанка"

Россия не признает решение Международного арбитражного суда при торговой палате в Париже о взыскании с неё одного миллиарда 300 миллионов долларов в пользу украинского, государственного "Ощадбанка" по иску в связи с аннексией Крыма. Об этом сообщает РБК со ссылкой на министерство юстиции России. В ведомстве утверждают, что у арбитража нет юрисдикции для рассмотрения подобных исков. В Минюсте пообещали, что будут приняты "все необходимые меры", чтобы защитить интересы России.

Накануне крупнейший украинский госбанк сообщил, что выиграл иск против России о взыскании одного миллиарда 300 миллионов долларов. В такую сумму был оценен ущерб из-за утери активов в аннексированном Крыму. Теперь банк намерен добиваться исполнения решения во всех юрисдикциях. Россия может оспорить это решение во французском суде.

​Ощадбанк – крупнейший государственный банк на Украине, его в начале 1990-х годов создали на базе активов Сбербанка СССР. В 2014 году кредитная организация отчиталась о чистой потере 8,5 миллиардов гривен (в то время – около 700 миллионов долларов). Банк заявлял, что основная причина убытка – потери из-за аннексии Крыма.

Международный арбитраж занимается разрешением международных коммерческих споров. В его состав входят более 100 судей из почти 90 стран.