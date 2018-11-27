Глава СБУ: на задержанных украинских кораблях были сотрудники спецслужбы

На борту украинских военных кораблей, которые были задержаны ФСБ России в Керченском проливе 25 ноября, находились офицеры военной контрразведки Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщил глава СБУ Василий Грицак.



Грицак заявил, что они выполняли служебные задачи по контрразведывательному обеспечению подразделений Военно-морских сил Украины в соответствии с украинским законодательством.



Ранее командующий украинскими ВМС Игорь Воронченко отвергал сообщения о том, что на кораблях были сотрудники СБУ.



Накануне ФСБ России опубликовало видеозаписи трех допросов украинских моряков с кораблей, которые российские власти задержали в воскресенье в Керченском проливе. В частности, одного из задержанных называют старшим лейтенантом Андреем Драчом, оперуполномоченным 7-го управления Главного управления военной контрразведки СБУ. Все задержанные рассказали, что слышали предупреждения о нарушении государственной границы при заходе в территориальные воды России.

В Киеве заявили, что задержанные украинские моряки дали ложные показания под физическим и психологическим давлением. В фейсбуке ВМС Вооруженных сил Украины говорится, что командование с пониманием относится к так называемым свидетельствам экипажа. "Методы работы спецслужб России ни для кого не являются секретом", — отмечается в заявлении.

25 ноября три корабля ВМС Украины были захвачены в районе Керченского пролива с применением оружия. ФСБ России утверждает, что украинские корабли нарушили российскую границу и были задержаны в Чёрном море. Украина назвала действия России актом агрессии. Россия считает конфликт спланированной провокацией Украины.