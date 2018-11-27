Прокуратура сообщила о 16 уголовных делах в "Роскосмосе"

Генеральная прокуратура России заявила о систематических нарушениях в работе госкорпорации "Роскосмос" и сообщила о возбуждении 16 уголовных дел. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на представителя прокуратуры Александра Куренного.

Агентство уточняет, что число уголовных дел может вырасти, так как в правоохранительные органы направлено более 40 материалов. Куренной отметил, что нарушения нашли в работе предыдущего руководства "Роскосмоса", то есть в период с 2017 по середину 2018 годов.

По словам представителя прокуратуры, были выявлены факты поставок некачественной продукции, а из-за действий госкорпорации срывались сроки оборонных заказов.

В минувшее воскресенье глава Счетной Палаты Алексей Кудрин в эфире федерального канала назвал "Роскосмос" рекордсменом по масштабам финансовых нарушений. Он упомянул завышение цен, недостроенные объекты и неправильное проведение закупок. На следующий день в Счетной палате сообщили, что проверка госкорпорации может пройти в 2019 году.