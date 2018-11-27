Олег Сенцов с ноября под разными предлогами не получает прессу

Адвокат украинского режиссёра Олега Сенцова, отбывающего двадцатилетний срок лишения свободы в российской колонии, сообщил, что вопреки праву его подзащитный с ноября не получает "Новую газету", на которую подписан.

По словам Дмитрия Динзе, администрация колонии придумывает для этого "самые разные предлоги". Также адвокат сообщил, что сотрудники ФСИН отказываются отдавать для прочтения Сенцову 111 номер издания, в котором есть три материала, посвященные ему, а также материал о переделах сфер влияния в Донбассе после гибели главы так называемой "Донецкой народной республики" Александра Захарченко.

В свою очередь корреспондент "Новой газеты" Надежда Прусенкова написала в Фейсбуке, что "с доставкой проблемы нет, вопросы к колонии". Издание уже послало запрос во ФСИН, но ответа пока не получило.

Дмитрий Динзе также рассказал о состоянии здоровья Сенцова. По его словам, режиссёра вывозили в больницу, так как после длительной голодовки "у него имеются изменения в почках, сердце и печени". Останутся эти изменения на всю жизнь, или нет, врачи сказать не могут.

Олег Сенцов был приговорён в России к 20 годам лишения свободы по обвинению в подготовке терактов в аннексированном Крыму. Режиссёр вину не признаёт. 14 мая он объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных из российских тюрем, однако вынужден был прекратить её через 145 дней в связи с угрозой принудительного кормления.

В октябре Олег Сенцов стал лауреатом правозащитной премии Андрея Сахарова, которую присуждает Европарламент.