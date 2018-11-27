Российский суд в аннексированном Крыму арестовал нескольких украинских военнослужащих, находившихся на борту кораблей, задержанных российскими пограничниками в Керченском проливе. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода Антон Наумлюк.

Под арест уже поместиои, члена экипажа протараненного российскими пограничниками буксира "Яны Капу" Виктора Варемеза, матроса-сигнальщика малого бронированного артиллерийского катера "Никополь" Сергея Цыбизова и старшего матроса с того же катера Андрея Опрыско. В настоящее время суд продолжается.

Украинских моряков обвинили в незаконном пересечении границы России группой лиц с применением насилия или с угрозой его применения. Максимальное наказание по статье – до шести лет лишения свободы.

Украинские военнослужащие арестованы на два месяца, до 25 января.

25 ноября три корабля ВМС Украины были захвачены в районе Керченского пролива с применением оружия. ФСБ России утверждает, что украинские корабли нарушили российскую границу. Украина назвала действия России актом агрессии. Россия называет конфликт спланированной провокацией Украины.

​Всего российскими пограничниками задержаны 24 украинских военнослужащих. Из них в суд во вторник доставили 12 человек. По разным данным, от трёх до шести моряков были ранены при обстреле и таране украинских кораблей до задержания, они находятся в госпитале в Керчи.