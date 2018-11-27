Российский суд в аннексированном Крыму арестовал нескольких украинских военнослужащих, находившихся на борту кораблей, задержанных российскими пограничниками в Керченском проливе. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода Антон Наумлюк.
Под арест уже поместиои, члена экипажа протараненного российскими пограничниками буксира "Яны Капу" Виктора Варемеза, матроса-сигнальщика малого бронированного артиллерийского катера "Никополь" Сергея Цыбизова и старшего матроса с того же катера Андрея Опрыско. В настоящее время суд продолжается.
Украинских моряков обвинили в незаконном пересечении границы России группой лиц с применением насилия или с угрозой его применения. Максимальное наказание по статье – до шести лет лишения свободы.
Украинские военнослужащие арестованы на два месяца, до 25 января.
25 ноября три корабля ВМС Украины были захвачены в районе Керченского пролива с применением оружия. ФСБ России утверждает, что украинские корабли нарушили российскую границу. Украина назвала действия России актом агрессии. Россия называет конфликт спланированной провокацией Украины.
Всего российскими пограничниками задержаны 24 украинских военнослужащих. Из них в суд во вторник доставили 12 человек. По разным данным, от трёх до шести моряков были ранены при обстреле и таране украинских кораблей до задержания, они находятся в госпитале в Керчи.