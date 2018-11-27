Суд приговорил к 14 годам россиянина, организовавшего взрывы в Дортмунде

В Дортмунде суд федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия приговорил гражданина России и ФРГ к 14 годам тюремного заключения за организацию взрывов на пути автобуса футбольного клуба "Боруссия" Дортмунд 11 апреля 2017 года.

Обвиняемый, признавшийся в содеянном — 28-летний русский немец Сергей В. (его имя не раскрывается по немецким законам), хотел заработать на падении курса акций "Боруссии", отменив взрывами матч клуба в Лиге Чемпионов с клубом "Монако".

Однако взрывы 11 апреля 2017 года, к счастью для игроков, произошли чуть позже запланированного злоумышленником. Были разбиты только стекла в задней части клубного автобуса, а один из игроков "Боруссии" центральный защитник испанец Марк Бартра был ранен в руку осколками стекла.

Многие игроки и тогдашний тренер команды Томас Тухель пережили шок. Матч был перенесен на сутки. Обвиняемый и его защита настаивали на том, что не он хотел жертв, но это противоречило тому факту, что бомбы были начинены гвоздями. Если бы часть игроков погибла, то "Боруссия" вышла бы из турнира и тогда финансовый выигрыш организатора взрывов был бы очень большим.

Сергей В. , кстати, находился на момент атаки в том же отеле, что и игроки клуб, и привел взртывные устройства в действие наблюдая за движением автобуса из окна отеля. Прокуратура, доказывавшая вину в покушении на убийство, в нанесении телесных повреждений, в приобретении взрывчатки и приведение взрывных устройств в действие требовала пожизненного заключения, защита настаивала на сроке заключения менее 10 лет.