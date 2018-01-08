Выходец из России признал вину в подрыве автобуса "Боруссии"

В Германии обвиняемый в попытке взорвать автобус с футбольной командой "Боруссия Дортмунд" Сергей В. признал себя виновным. Однако он отрицал, что хотел убить кого бы то ни было. В суде в Дортмунде в понедельник он выразил сожаление в связи со своим поступком. В соответствии с жесткими законами о конфиденциальности в Германии фамилия обвиняемого не называется.

Он сказал, что взрывные устройства были спроектированы так, чтобы никаких травм не произошло. Сергею В., имеющему двойное гражданство – России и Германии, предъявлено обвинение по 28 пунктам в покушении на убийство при помощи взрыва в апреле 2017 года, который, по словам прокуроров, был частью продуманной схемы получения денежной выгоды. Ему грозит пожизненный срок.

По словам прокуроров, подрыв автобуса должен был привести к падению акций клуба. И таким образом Сергей В. намерен был получить прибыль от своих инвестиций. "Боруссия Дортмунд" – единственный немецкий клуб, акции которого торгуются на фондовом рынке. Перед тем как устроить взрыв, инженер-электрик купил опционы и контракты на сумму более 26 000 евро (31 000 долларов). Следствие исходит из того, что им двигало желание обогатиться. Сергей В. при помощи взрыва собирался спровоцировать падение стоимости акций "Боруссии" и заработать на колебаниях до 500 тысяч евро.

При взрыве был ранен испанский защитник Марк Бартра, а также полицейский. Три самодельные бомбы, оставленные на дороге, взорвались, когда автобус покинул гостиницу Дортмунда. Автобус с командой "Боруссия" ехал на матч Лиги чемпионов УЕФА против команды Монако. Наблюдая за перемещением автобуса из окна гостиницы, Сергей В. дистанционно включил взрывное устройство. Первоначально высказывались предположения, что взрыв – дело рук исламистов.