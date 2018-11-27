Facebook рассказал британскому парламенту о борьбе с "российской угрозой"

Глава Facebook Марк Цукерберг отказался явиться во вторник в британский парламент, куда его вызывали для беседы о борьбе с дезинформацией и ложными новостями. Об этом сообщает The Guardian.

Инициаторами мероприятия стали два депутата — Дэмиан Коллинз от Соединенного Королевства и Боб Циммер от Канады. Вместо Цукерберга Facebook направил в Лондон своего вице-президента по стратегии Ричарда Аллана. В заседании участвуют представители Бельгии, Ирландии, Франции и других стран.

Утечки

В ходе заседания Аллану пришлось отвечать в том числе на вопросы об утечках пользовательских данных через скандально известную компанию Cambridge Analytica. Участники заседания остались недовольны ответами Аллана. Они заявили, что не видят конкретных мер со стороны Facebook по противодействию приложениям, которые угрожают конфиденциальным сведениям пользователей. В свою очередь Аллан указал на возможность для пользователей изменить настройки так, чтобы закрыть приложениям доступ к личным данным.

Бизнес-модель

На вопрос о том, намерен ли Facebook пересмотреть собственную экономическую модель, Аллан отметил, что реклама продолжит быть одним из источников пополнения бюджета компании, чтобы многие приложения соцсети оставались бесплатными. Он заявил, что рекламная политика компании пострадает, если ЕС все-таки решит ограничить возможность отслеживать местоположение пользователей Facebook. В настоящее время Facebook активно делится сведениями с учеными, которые проводят исследования в области распространения информации, рассказал Аллан.

"Российский" вопрос

Комитет раскритиковал Facebook за нежелание публично обсуждать вредоносную деятельность России в соцсети. Аллан настаивал, что компания, напротив, опубликовала целый ряд сведений, которые свидетельствуют о предполагаемых попытках спецслужб России и Ирана превратить Facebook в инструмент дезинформации.

На заседании был задан вопрос о том, действительно ли в 2014 году российские IP-адреса могли иметь доступ к "трем миллиардам единиц данных" Facebook в сутки. Такая информация фигурирует во внутренней переписке сотрудников Facebook, которая оказалась в распоряжении британских депутатов. Аллан отверг наличие такой проблемы. В беседе с The Guardian представители Facebook рассказали, что проверка не выявила утечки.

Аллан заявил, что компания стремится помочь таким странам, как Латвия, в их борьбе с российской угрозой в информационном пространстве. С этой целью Facebook сотрудничает с вашингтонским Атлантическим советом, пояснил он.

Аллан указал, что компания предпринимает особые усилия в сфере контроля за политической рекламой на Facebook: ее заказчики теперь обязаны регистрироваться в качестве политических рекламодателей. Такая мера, по словам Аллана, призвана облегчить процесс выявления конечного заказчика. Для этого Facebook, отметил он, будет сотрудничать с Федеральной избирательной комиссией США. ​

По данным американских властей, в 2016 году во время предвыборной кампании президента США российские представители активно использовали Facebook для распространения политической рекламы. Как утверждается, реальные заказчики рекламы скрывали свои личности, выдавая себя за американских граждан.

Facebook стал объектом резкой критики после того, как стало известно, что информация о 50 миллионах пользователей оказалась в распоряжении политической консультативной фирмы Cambridge Analytica. Руководство соцсети вынуждено было признать, что не позаботилось о том, чтобы предотвратить ее использование в целях вмешательства в выборы. Ранее сообщалось, что Facebook в прошлом году заказал в PR-агентстве услугу по дискредитации критиков, пишет The New York Times. Об этом газете рассказали более чем 50 источников – бывшие и действующие работники компании, представители властей и эксперты.