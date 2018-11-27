Венгрия выдала торговцев оружием Любишиных России, а не США

Соединенные Штаты выразили разочарование решением властей Венгрии экстрадировать двух граждан России, подозреваемых в незаконной торговле оружием, в Россию, а не в США.

Как говорится в опубликованном во вторник заявлении Госдепартамента, Вашингтон обращался к венгерским властям с запросом об экстрадиции Владимира Любишина-старшего и Владимира Любишина-младшего. Венгрия, однако, отклонила запрос и приняла решение экстрадировать их в Россию.

В заявлении американского внешнеполитического ведомства говорится, что принятое решение не соответствует духу американо-венгерского партнерства в области борьбы с преступностью. Госдепартамент настаивает, что обвинение против двух россиян было подкреплено доказательствами, добытыми в сотрудничестве американских и венгерских правоохранительных органов. В заявлении подчеркивается, что неясно, понесут ли Любишины в России наказание.

В заявлении не сказано, когда именно было принято решение по делу Любишиных. Венгерский сайт Direct36 сообщил о том, что они экстрадированы в Россию, а не в США, на прошлой неделе.

В расследовании, опубликованном на сайте Direct36, сказано, что россиян, в частности, обвиняют в подготовке сделки по продаже крупной партии стрелкового вооружения мексиканским наркокартелям. Сделку, которую они должны были заключить в Будапеште осенью 2016 года, сорвали правоохранительные органы Венгрии, с которыми сотрудничало ФБР. Отец и сын Любишины, россияне, которые долгое время жили в Венгрии, были арестованы в ноябре 2016 года.

Решение об их экстрадиции в Россию - как пишет сайт - принималось на высоком политическом уровне, его одобрил министр юстиции. Издание отмечает, что правительство Виктора Орбана в последние годы проводит все более дружественную политику по отношению к Москве. Российские и венгерские официальные лица пока не комментируют случившееся.