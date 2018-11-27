Сергей Брилёв признал, что у него есть британское гражданство

Ведущий государственного телеканала "Россия" Сергей Брилёв прокомментировал расследование основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального о наличии у него второго гражданства. Он заявил, что никогда его не скрывал. Об этом журналист написал в своём фейсбуке.

22 ноября Навальный опубликовал в своём блоге расследование о Сергее Брилёве. В нём утверждалось, что у ведущего есть гражданство Великобритании, а у его семьи — недвижимость в стране.

По данным ФБК, Ирина Брилёва владеет долей в управляющей компании многоквартирного жилого дома в лондонском предместье Чизик. Она же является собственницей квартиры, купленной в этом доме в феврале 2016 года за 700 тысяч фунтов (в пересчете на рубли это около 66 миллионов).

Во вторник Брилёв заявил, что гражданство у него есть, а недвижимость куплена на задекларированные доходы.

Брилёв — заместитель директора телеканала "Россия". Юридически как оформлен как Федерального государственное унитарное предприятие. Журналист отметил, что такая форма собственности работодателя не делает его чиновником и не обязывает отказываться от гражданства.

25 ноября телеканал "Дождь" заявил, что нанятые каналом внештатные журналисты был подкуплены Брилёвым, чтобы не передавать видео его дома. Журналист заявил, что это не правда. Ведущий телеканала Дождь Павел Лобков признал ошибку канала: