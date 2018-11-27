Видео допроса исполнителя покушения на Кашина: "Турчак сказал: побыстрей"

Журналист Олег Кашин опубликовал полное видео допроса предполагаемого исполнителя нападения на него, которое произошло 6 ноября 2010 года. Поздним вечером того дня двое неизвестных напали на Кашина возле его дома, нанеся ему более пятидесяти ударов железным прутом. В больнице у Кашина были диагностированы переломы верхней и нижней челюстей, кисти, голени, травматический отрыв двух фаланг пальца левой руки и черепно-мозговая травма. Врачам пришлось вводить его в искусственную кому и дважды оперировать.

На записи допроса, которая длится больше получаса, подозреваемый в нападении Данила Веселов рассказывает, что на момент совершения преступления работал начальником службы безопасности механического завода в Санкт-Петербурге, тренируя телохранителей и охранников предприятия. В сентябре 2010 года его вызвал владелец завода Александр Горбунов и рассказал, "что есть такой журналист, он оскорбил хорошего человека и надо его немножко наказать". Он также показал Веселову фотографии Кашина из интернета.

Далее в процессе допроса Веселов уточняет, что речь в том разговоре шла о губернаторе Псковской области Андрее Турчаке, которого "Кашин оскорбил в СМИ" – именно его Горбунов назвал "хорошим человеком" (в августе 2010 года Олег Кашин в своём блоге обозвал Турчака "сраным" губернатором, на что тот в комментариях потребовал извинений в течение суток и написал: "Время пошло". – Прим. РС). По словам Веселова, Горбунов и Турчак были на тот момент бизнес-партнёрами – оба владели акциями управляющей компании, в которую входил механический завод.

На вопрос следователя, в какой форме Горбунов попросил "наказать" Кашина, Веселов отвечает: "Устроить ему какую-нибудь провокацию – краской облить или подложить под него какую-нибудь проститутку и сделать фото, его компрометирующие". За это Горбунов пообещал заплатить около 3 миллионов рублей, но предупредил при этом, что в случае отказа Веселову грозит увольнение с работы. Соучастников преступления, по словам допрашиваемого, ему было предложено подобрать самому. В итоге Веселов нанял своего коллегу, охранника завода Михаила Кавтаскина (впоследствии следившего за передвижениями Кашина по Москве), и "друга по тренировкам" Вячеслава Борисова, непосредственно участвовавшего в нападении.

За месяц до совершения преступления все трое прибыли на машинах в Москву, где на деньги Горбунова им была заранее снята квартира. В течение нескольких недель группа следила за Кашиным, пытаясь установить место его жительства (журналист жил не по адресу прописки и дома появлялся не часто). По словам Веселова, в поиске необходимой информации им помогал некий "сотрудник ФСБ Артём". По Кашину был сделан даже официальный запрос, но "это мало помогло", и в итоге всю работу пришлось делать самим исполнителям. О результатах Веселов докладывал лично Горбунову, который "всё контролировал", "был всегда на связи", а иногда и сам приезжал в Москву.

В один из таких приездов, за неделю до нападения, Горбунов позвонил Веселову и назначил ему встречу в ресторане "Белое солнце пустыни". По словам допрашиваемого, когда он прибыл на место, там уже сидел губернатор Псковской области Турчак. Горбунов представил его как человека, "для которого всё это делается", и "попросил отчитаться перед ним" о проделанной работе. Веселов сказал, что группа ищет Кашина, но это сложно, на что Турчак ответил: "Побыстрей бы". На этой встрече, по словам Веселова, ему была поставлена уже другая задача, непосредственно губернатором – "травмировать Кашина, желательно – руки, чтобы не писал всякие пасквили". Горбунов, в свою очередь, предложил "нанести ещё и переломы ног".

В течение следующей недели группе удалось установить место жительства Кашина, после чего состоялась ещё одна встреча Веселова с Горбуновым – в районе Ленинградского шоссе. "Он сел ко мне в машину, – рассказывает Веселов, – и ещё раз поставил задачу травмировать руки и ноги, а также в очередной раз попросил поторопиться".

Следующим вечером Кашина избили.

Во время допроса Веселов уточняет, что "убивать журналиста цели не было", но ему "пришлось останавливать" соучастника нападения Борисова, который "вошел в раж" (сам Кашин неоднократно называл то, что ему удалось выжить, – "чудом").

После покушения исполнители вернулись на съёмную квартиру, где Веселов позвонил Горбунову и сказал: "Мы всё сделали", на что тот ответил: "Понял" и повесил трубку. Той же ночью вся группа – Веселов, Борисов и Кавтаскин – уехала в Питер.

На следующий день Горбунов передал Веселову обещанные деньги – 3 миллиона 300 тысяч рублей, из которых тот забрал себе 3 миллиона, оставив миллион Борисову и 300 тысяч рублей – Кавтаскину. А спустя ещё несколько дней Горбунов позвонил Веселову и сказал, чтобы все трое участников нападения немедленно уехали в Белоруссию и "спрятались". По словам допрашиваемого, в течение двух лет они скрывались в Могилёве, снимая там квартиры. Всё это время их материально поддерживал Горбунов – либо присылая с деньгами курьеров, либо привозя средства лично.

В конце допроса Веселов говорит, что пошёл на преступление "из финансовых побуждений", так как у него "многодетная семья" и ему "было сложно выживать только за счёт тренерской работы". Кроме того он уточняет, что у него "нет никаких причин оговаривать" людей, чьи имена он назвал во время допроса.

Покушение на журналиста Олега Кашина до сих пор считается не раскрытым – за него никто не понёс наказание, хотя в январе 2011 года тогдашний президент России Дмитрий Медведев лично пообещал Кашину "оторвать голову" напавшим на него. Подозреваемые в покушении Веселов и Кавтаскин в июле этого года были приговорены к 6 годам лишения свободы по совершенно другому уголовному делу: якобы в 2014 году они похитили своего начальника Горбунова по просьбе его заместителя. Третий предполагаемый участник покушения на Кашина – Борисов – находится по тому же делу в федеральном розыске. Олег Кашин связывает их преследование с тем, что "они открыто называли Горбунова организатором, а Турчака заказчиком" его избиения.

Со времени покушения на Кашина губернатор Псковской области Андрей Турчак, как только истёк его пятилетний срок, был вновь назначен Владимиром Путиным исполняющим обязанности губернатора, а затем выиграл выборы при явке избирателей 37,9%. В 2014 и 2015 годах Псковская область была дважды признана самой бедной в России.

12 октября 2017 года Турчак подал в отставку, но в тот же день по распоряжению Дмитрия Медведева возглавил генеральный совет партии "Единая Россия". Спустя месяц он был выдвинут региональным парламентом на должность сенатора от Псковской области.

В том же 2017 году Владимир Путин наградил Турчака медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени. В ходе выборов 2018 года Турчак стал членом инициативной группы, выдвинувшей кандидатуру Путина в президенты.

Известно, что его отец – Анатолий Турчак – в 1990-х годах являлся заместителем Путина по петербургскому региональному совету движения "Наш дом – Россия".

Андрей Турчак категорически отрицает причастность к организации нападения на Кашина.

Расследование Радио Свобода в ноябре нынешнего года пришло к выводу, что Веселов впоследствии мог отказаться от своих показаний. Его супруга, предположительно, получила за это квартиру в Петербурге. Это косвенно следует из комментариев, оставленных Еленой Веселовой к различным постам в соцсети "ВКонтакте". Радио Свобода изучило их при подготовке материала о расследовании нападения на Кашина. Из комментариев следует, что примерно год назад жена Данилы Веселова и его дети, предположительно, переехали из старой квартиры в новый дом, введённый в эксплуатацию в 2008 году.

Ранее предположение о том, что в августе 2016 года Веселов в обмен на квартиру отказался от своих показаний, в беседе с Кашиным выдвинул заместитель Горбунова Александр Мешков. Достоверно проверить эту информацию Радио Свобода не удалось. Елена Веселова не стала отвечать на вопросы корреспондента.

О том, что Веселов отказался от своих показаний, в 2017 году заявил и Андрей Турчак, уже занявший на тот момент пост и.о. секретаря генсовета ”Единой России”. По словам Турчака, в прежних показаниях Веселов намеренно оговорил его и Горбунова.