"Ингуши, с вами Петербург!"

27 ноября в Конституционном суде России в Петербурге началось рассмотрение дела о законности соглашения об установлении административной границы между Ингушетией и Чечней. Десятки жителей Ингушетии, заранее записавшиеся на заседание, не смогли попасть в суд из-за "нехватки мест в зале". Рядом с бюро пропусков были задержаны активисты с плакатом "Воля народа – закон". Их обвинили в переходе улицы в неположенном месте. 26 сентября главы Чечни и Ингушетии подписали соглашение "Об установлении границы" между республиками, которая не была четко определена со времен распада Чечено-Ингушской АССР в 1991 году. Документ вызвал массовые протесты в Магасе, поскольку Чечне передаётся часть территории Сунженского района, который в Ингушетии считают своим.​ 30 октября Конституционный суд Ингушетии отменил соглашение о границе и потребовал провести референдум по этому вопросу. 8 ноября глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров обратился в Конституционный суд России.