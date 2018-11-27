The Guardian: Манафорт несколько раз встречался с Ассанжем

Американский политтехнолог, бывший глава избирательного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт несколько раз встречался с основателем проекта WikiLeaks Джулианом Ассанжем - утверждает британская газета The Guardian со ссылкой на источники.

Утверждается, что Манафорт как минимум трижды - в 2013, 2015 и 2016 годах - вёл тайные переговоры с Ассанжем в посольстве Эквадора в Лондоне, где Ассанж живёт уже несколько лет. Он получил политическое убежище в Эквадоре, но не может покинуть посольство из-за угрозы ареста со стороны британских властей.

Что было предметом переговоров, источники The Guardian не сообщают. Однако именно на сайте WikiLeaks были опубликованы документы Демократической партии США, добытые посредством хакерской атаки - как утверждают американские спецслужбы, организованные Россией. В связи с этим британская газета предполагает, что встречи Манафорта и Ассанжа могли бы заинтересовать спецпрокурора Роберта Мюллера, расследующего предполагаемое российское вмешательство в выборы президента США.

Юристы Пола Манафорта вечером во вторник выпустили от его имени заявление, в котором категорически отрицается, что он когда-либо встречался с Ассанжем. Манафорт намерен подать на The Guardian в суд. Встречи с Манафортом отрицают и в WikiLeaks.

Пол Манафорт возглавлял штаб Трампа в течение нескольких месяцев в 2016 году, он был уволен незадолго до выборов. Сейчас он находится под стражей в США. В августе на судебном процессе в Александрии (штат Вирджиния) Манафорта признали виновным в нескольких преступлениях, в том числе в банковском и налоговом мошенничестве. В сентябре Манафорт неожиданно признал себя виновным по двум пунктам обвинения – о преступном сговоре против США и воспрепятствовании правосудию. Все эти обвинения прямо не связаны с российским вмешательством в выборы.

Во вторник стало известно, что спецпрокурор Мюллер обвинил Манафорта в нарушении условий сделки со следствием, которую он заключил в сентябре. Утверждается, что он дал ложные показания "по различным вопросам". Президент США Дональд Трамп после этого обрушился на Мюллера с критикой в твиттере, назвав его расследование "охотой на ведьм".