Президент России подписал закон о налоге для самозанятых

Президент России Владимир Путин подписал закон о налоге для самозанятых. Он будет введен в качестве эксперимента с 1 января 2019 года на 10 лет в Москве, Московской и Калужской областях и в Татарстане.

Согласно закону, ставка налога для самозанятых, оказывающих услуги физическим лицам, составит 4 процента , а для тех, кто оказывает услуги юридическим лицам, – 6 процентов.

Переход на новый налоговый режим будет добровольным. Эксперимент коснется тех, чей доход не превышает двух миллионов четырехсот тысяч рублей в год. Новый налог не будут платить адвокаты, нотариусы, арбитражные управляющие (их деятельность регулируют отдельные законы), а также те, кто торгует товарами, которые облагаются акцизами.

В России около 20 миллионов человек считаются самозанятыми – то есть получающими доход от той или иной деятельности, но не платящими налоги.