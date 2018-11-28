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Бывших губернаторов отправляют в Совет Федерации до избрания новых. Это незаконно

Бывший губернатор Курской области Александр Михайлов

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  • Временно исполняющие обязанности губернаторов в Курской и Липецкой областях назначили бывших глав регионов своими представителями в Совете Федерации – верхней палате российского парламента. Однако закон этого не позволяет, напоминают "Ведомости".
  • Временный глава Липецкой области Игорь Артамонов назначил в Совет Федерации бывшего губернатора Олега Королёва, ушедшего в отставку в начале октября. А временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Роман Старовойт отправил в Совет Федерации ушедшего в отставку главу региона Александра Михайлова. Королёв и Михайлов попали в Совет Федерации как депутаты региональных парламентов.
  • Поправки, наделяющие исполняющих обязанности полномочиями назначать своих представителей в Совете Федерации из числа депутатов регионального законодательного собрания, ещё не приняты Государственной думой. Законопроект был внесён в нижнюю палату российского парламента две недели назад.
  • Место в Совете Федерации – не единственная льгота для бывших губернаторов. За день до ухода в отставку Михайлов подписал указ о предоставлении руководителю региона дополнительных льгот после увольнения.

За бывшим губернатором, в частности, остается право пользоваться служебным автомобилем и охраной. В течение трех лет его должны бесплатно похоронить за счет бюджета. Исполняющий обязанности главы региона оставил Михайлову все гарантии, лишил только права на бесплатные поездки в Москву.

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