Губернатор Курской области подал в отставку

Губернатор Курской области Александр Михайлов подал в отставку. Об этом сообщается на сайте администрации региона. Ранее об отставке Михайлова рассказал телеканал Kursk.tv со ссылкой на источники в администрации. Михайлов руководил регионом с 2000 года.

"Считаю, что развитие Курской области должно продолжиться под руководством молодого руководителя. Желаю ему успехов!" — Цитирует Михайлова сайт администрации Курской области.

В конце сентября об отставке Михайлова сообщало агентство РБК со ссылкой на два источника, близких к администрации президента. Исполнять обязанности Михайлова в случае его отставки может заместитель министра строительства Андрей Чибис, успешно окончивший президентскую учебную программу "школа губернаторов" в РАНХиГС, утверждало издание. Один из собеседников агентства называл молодость кандидата (ему 39 лет) одной из его сильных сторон.

Курский губернатор стал десятым губернатором, оставленным за эту осень. В сентябре президент Владимир Путин отправил в отставку глав трех регионов: Астраханской области, Приморского края и Кабардино-Балкарии. Губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко был перемещен на должность главы Приморского края. В октябре в отставку ушли главы Санкт-Петербурга, Липецкой и Курганской областей, Хакасии.

Ранее в четверг в отставку ушла губернатор Забайкальского края Наталья Жданова. Отставку десяти руководителей регионов до выборов осенью 2019 года прогнозировала газета "Ведомости".