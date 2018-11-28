В Китае проверят законность экспериментов по изменению ДНК эмбрионов

В Китае Национальная комиссия по здравоохранению проверит законность экспериментов генетика Хэ Цзянькуя, который на днях заявил о рождении близнецов с изменённым ДНК. О расследовании также сообщил экспертный совет по медицинской этике города Шэньчжэня, в университете которого работает ученый. По словам членов совета,они ничего не знали об эксперименте.

Более 100 ученых заявили в открытом письме, что использование технологии,которая позволяет найти в ДНК нужный ген и удалить или подправить его, для редактирования генов эмбрионов человека является рискованным, неоправданным и наносит вред репутации и развитию биомедицинского сообщества. “Ящик Пандоры был открыт. Но ещё есть шанс закрыть его, пока не стало слишком поздно", - говорится в письме учёных-генетиков, сообщает китайский новостной портал Sina.

26 ноября Хэ Цзянькуй рассказал в видеообращении, что он помог родиться двум здоровым девочкам-близнецам, у которых был отредактирован ген, чтобы снизить риск инфицирования ВИЧ. Ученый также сообщил, что он проводил эксперимент на эмбрионах семи пар во время репродуктивного лечения. Пока результаты принесла лишь одна беременность.

Один из авторов методики редактирования генома Фэн Чжан заявил о необходимости моратория на подсадку модифицированных эмбрионов. Он также отметил, что новорожденные девочки обладают большим риском заболеть лихорадкой Западного Нила из-за удаленного гена.

В Китае, в отличие от многих других стран, нет прямого запрета на работу с генами эмбрионов. Однако этические нормы, разработанные министерством науки и технологии и Минздравом Китая, запрещают проводить экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) с генетически модифицированными зародышами.