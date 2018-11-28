ВТБ объяснил ошибкой информацию о кредите ЦАР в $12 млрд

Российский государственный банк ВТБ заявил, что информация о кредите в 12 миллиардов долларов, выданном Центральноафриканской республике (ЦАР), появилась в отчете в результате технической ошибки при кодировании стран. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте банка.

Ранее агентство Reuters сообщило, что в квартальном отчете ВТБ, опубликованном российским Центробанком, в таблице рядом с ЦАР значилась сумма почти в 802 миллиарда рублей ($12 млрд), которая более чем в шесть раз превышает годовой объем производства этой страны. При этом в отчете не было данных о получателе кредита, цели и условиях его выдачи.

В правительстве Центральноафриканской республики агентству заявили, что информация о кредите​ звучит неправдоподобно, поскольку такая сумма превышает способность страны обслуживать долг. Там также подчеркнули, что ЦАР является членом Международного валютного фонда и должна с ним обсуждать получение кредитов.

Представитель ВТБ сообщил Reuters, что в действительности такого кредита не было. В банке также заявили, что не ведут "абсолютно никаких операций с ЦАР". Однако "Интерфакс" со ссылкой на отчетность ВТБ отмечает, что задолженность Центральноафриканской республики перед банком в январе и апреле составляла около 2 миллиардов рублей. На 1 июля долга уже не было.

В ноябре Reuters первым сообщило том, что ВТБ профинансировал значительную часть приватизации государственной “Роснефти” Катарским инвестиционным фондом QIA, выдав кредит на 6 миллиардов долларов. После этого ВТБ предложил пари российским и иностранным средствам массовой информации: если сведения о кредите окажутся некорректными, СМИ должны выплатить банку по одному миллиарду рублей.