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В Москве из торговых центров эвакуированы тысячи человек

Торговый центр, иллюстративное фото

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В Москве из торговых центров после анонимных сообщений о минировании эвакуировали более четырех тысяч человек. Российские информационные агентства сообщают, что эвакуации прошли более чем на десяти объектах, включая Киевский вокзал.

Известно, что эвакуированы "Европейский", "Мегаполис", "Атриум" и другие торгово-развлекательные центры. Здания оцеплены полицией.

Осенью и в начале зимы 2017 года по всей России из-за анонимных сообщений о бомбах неоднократно проходили массовые эвакуации торговых центров, административных и офисных зданий, а также школ и вузов.

Согласно данным правоохранительных органов, от действий "телефонных террористов" за этот период пострадали более двух миллионов человек.

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