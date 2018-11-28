В Москве из торговых центров эвакуированы тысячи человек

В Москве из торговых центров после анонимных сообщений о минировании эвакуировали более четырех тысяч человек. Российские информационные агентства сообщают, что эвакуации прошли более чем на десяти объектах, включая Киевский вокзал.

Известно, что эвакуированы "Европейский", "Мегаполис", "Атриум" и другие торгово-развлекательные центры. Здания оцеплены полицией.

Осенью и в начале зимы 2017 года по всей России из-за анонимных сообщений о бомбах неоднократно проходили массовые эвакуации торговых центров, административных и офисных зданий, а также школ и вузов.

Согласно данным правоохранительных органов, от действий "телефонных террористов" за этот период пострадали более двух миллионов человек.