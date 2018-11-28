В Грузии проходит второй тур президентских выборов. На пост претендуют два кандидата: Саломе Зурабишвили, которого поддерживает основанная миллиардером и бывшим премьер-министром Бидзином Ивашишвили правящая партия "Грузинская мечта"; и Григол Вашадзе – его выдвинула оппозиционная коалиция во главе с "Единым национальным движением" экс-президента Михаила Саакашвили.

И Зурабишвили, и Вашадзе ранее руководили министерством иностранных дел Грузии. По результатам первого тура выборов, который прошел месяц назад, Зурабишвили набрала почти 39 процентов голосов, а Вашадзе – около 37.

Правящая партия перед вторым туром отвергла обвинения в нарушениях закона о выборах. Международная организация Transperancy International сообщала, что в стране были якобы изготовлены фальшивые удостоверения личности для фальсификаций в пользу Зурабишвили.

За выборами в Грузии сегодня следят почти полторы тысячи международных наблюдателей. Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе призвал всех граждан страны принять участие в голосовании, а правоохранительные органы – обеспечить "максимальный порядок" на избирательных участках.