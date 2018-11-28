Кремль: встреча Путина и Трампа по-прежнему готовится

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите "Большой двадцатки" в Буэнос-Айресе согласована и по-прежнему готовится. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. По его словам, какой-либо иной информации от "американских визави" нет. График президента России на пятницу и субботу расписан по минутам, добавил Песков.

Накануне президент США Дональд Трамп в интервью газете Washington Post сказал, что его предстоящий разговор с Владимиром Путиным на полях саммита "Большой двадцатки" в Аргентине может быть отменён.

По словам Трампа, ему не "по душе" акт агрессии России в отношении Украины. Президент США отметил, что по-прежнему ждёт полного отчёта своих помощников об инциденте в Керченском проливе, в результате которого российские пограничники захватили три украинских военных корабля с 24 моряками. 15 из них, включая трёх раненых при задержании, арестованы по обвинению в нарушении государственной границы России.

Саммит "Большой двадцатки" пройдёт в Аргентине с 30 ноября по 1 декабря. Встречу лидеров двух стран на высшем уровне Москва и Вашингтон готовили почти полгода. Незадолго до заявления Трампа пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс анонсировала двусторонние переговоры президентов США и России во время саммита в Аргентине. Ранее во вторник советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон сообщил, что Дональд Трамп намерен встретиться с Владимиром Путиным.

Последняя встреча между Трампом и Путиным состоялась в Хельсинки 16 июля. Тогда американские СМИ, эксперты, ряд бывших чиновников и конгрессменов высказали разочарование слабым, по их мнению, поведением президента США по отношению к своему российскому коллеге. Американские спецслужбы считают, что Кремль причастен к вмешательству в выборы в США.

Трамп отверг критику и позднее поручил Белому дому подготовить для него новую встречу с Путиным. Изначально ожидалось, что она состоится осенью, однако позже была перенесена на 2019 год.