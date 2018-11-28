Путин назвал инцидент в Чёрном море провокацией и обвинил Порошенко

Президент России Владимир Путин назвал инцидент с захватом украинских кораблей в Чёрном море провокацией, которая организована действующей властью Украины и её президентом Петром Порошенко в преддверии выборов.
Путин впервые прокомментировал ситуацию в Керченском проливе, выступая на форуме “Россия зовёт” в Москве. Президент России утверждает, что рейтинг Порошенко очень низкий и он стремится создать препятствия для своих конкурентов на предстоящих выборах.
- Официальный Киев обвиняет в провокации российские власти и считает инцидент актом агрессии. Президент Украины сегодня подписал закон, по которому в стране вводится военное положение.
- Украина требует освободить экипажи судов, захваченных 25 ноября при попытке пройти через Керченский пролив. Российские власти обвиняют украинских моряков в незаконном пересечении государственной границы. Их судят в аннексированном Россией Крыму.
Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.