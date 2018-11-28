Путин назвал инцидент в Чёрном море провокацией и обвинил Порошенко

Президент России Владимир Путин назвал инцидент с захватом украинских кораблей в Чёрном море провокацией, которая организована действующей властью Украины и её президентом Петром Порошенко в преддверии выборов.

Путин впервые прокомментировал ситуацию в Керченском проливе, выступая на форуме “Россия зовёт” в Москве. Президент России утверждает, что рейтинг Порошенко очень низкий и он стремится создать препятствия для своих конкурентов на предстоящих выборах.