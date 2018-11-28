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Президент Украины подписал указ о введении военного положения

Петр Порошенко

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Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о введении военного положения в 10 регионах Украины и внутренних водах Чёрного и Азовского морей. Согласно указу, военное положение действует с понедельника, 26 ноября до 26 декабря.

  • Военное положение " target="_blank">действует в Запорожской, Луганской, Донецкой, Винницкой, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Херсонской областях, внутренних водах Черного и Азовского морей.
  • В этих регионах военное командование получает право ставить вопрос о запрете деятельности политических партий и общественных организаций, если они угрожает суверенитету или национальной безопасности Украины.

На время действия военного положения военное командование получает полномочия по контролю предприятий связи, издательств, вещателей и театров. В регионах может быть введён комендантский час и ограничены права на забастовки и политическую агитацию.

  • Необходимость ввести военное положение президент обосновал задержанием Россией украинских военных кораблей и моряков в Чёрном море — в Киеве называют это актом агрессии. Вооружённые силы страны были приведены в состояние полной боевой готовности.
  • В воскресенье, 25 ноября российские пограничники захватили в Чёрном море и отправили в аннексированный Крым три украинских военных корабля с 24 украинскими моряками. Трое моряков получили ранения при задержании. 15 из них, включая пострадавших, арестованы российским судом по обвинению в незаконном пересечении границы России.

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